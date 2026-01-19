Accidente de tren en España: León XIV desea pronta recuperación a los heridos

En un telegrama publicado el 19 de enero de 2026, el Papa León XIV expresó sus oraciones por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en España, que se cobró al menos 39 vidas la noche del domingo, cifra que podría aumentar. El Papa deseó una pronta recuperación a los heridos y ofreció su apoyo a los rescatistas.

El Papa León XIV transmitió su preocupación por los heridos e impartió su reconfortante bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor resucitado

El Papa León XIV está profundamente consternado por esta dolorosa noticia, según un mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. El mensaje fue enviado al arzobispo Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española, al día siguiente del descarrilamiento de un tren de alta velocidad y su colisión con otro en la provincia de Córdoba.

Ofreciendo sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos, el Papa expresó sus sinceras condolencias a sus familias. El número de muertos, 39, "aún no es definitivo", advirtió el ministro de Transportes español, ya que las labores de limpieza de escombros continúan.

El Papa transmitió su profunda preocupación y sus deseos de pronta recuperación a los más de 120 heridos. Animó a los equipos de rescate a perseverar en sus esfuerzos de ayuda y asistencia, e impartió su reconfortante bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor resucitado.

El accidente

Este fatal accidente, ocurrido el domingo por la tarde, estuvo ocasionado por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que sufrieron un impacto. Por el momento se desconocen los motivos de este descarrilamiento.