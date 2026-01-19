Aleteia
Accidente de tren en España: León XIV desea pronta recuperación a los heridos

Collision de trains en Espagne : au cœur du drame, un village et une paroisse solidaires

Il s'agit de l'un des accidents ferroviaires les plus terribles de l'Histoire moderne du pays.

I.Media - Redacción de Aleteia - publicado el 19/01/26
El Papa León XIV transmitió su preocupación por los heridos e impartió su reconfortante bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor resucitado

En un telegrama publicado el 19 de enero de 2026, el Papa León XIV expresó sus oraciones por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en España, que se cobró al menos 39 vidas la noche del domingo, cifra que podría aumentar. El Papa deseó una pronta recuperación a los heridos y ofreció su apoyo a los rescatistas.

