¿Qué quieren decir los jóvenes? Un glosario esencial

Estos son algunos de los términos más comunes entre los jóvenes en el espacio digital. Conócelos para comprender mejor lo que expresan y sienten

Seguramente has escuchado que tus hijos, sobrinos o nietos dicen algunas de estas frases: “qué cringe”, “tiene una red flag” o “me ghosteó”. Y aunque suenan extrañas la primera vez que las oímos, estas palabras son términos que nombran dinámicas que se repiten con frecuencia en la actualidad, especialmente en las relaciones y en el mundo digital.

Hemos hecho un glosario con las palabras más populares entre los jóvenes, no para usarlas como etiquetas, sino para entender mejor lo que viven y abrir espacios de acompañamiento.

1 Dinámicas de influencia emocional

Estos conceptos describen interacciones poco saludables en las relaciones. Se les ha dado nombre debido a su uso cada vez más frecuente.

Gaslighting: Manipulación psicológica que hace que una persona se cuestione su propia percepción, memoria o juicio.

Love bombing: Conocido en español como “muestras excesivas de afecto”. Suele presentarse al inicio de una relación y busca generar dependencia emocional.

Hoovering: Después de una ruptura, una de las personas intenta retomar el contacto para reenganchar emocionalmente, usando culpa, nostalgia o manipulación.

2 Comportamientos frecuentes en la red

Son formas de actuar propias del entorno digital y de las redes sociales.

Ghosting: Una de las conductas más comunes hoy en día. Implica desaparecer de una relación de manera abrupta, sin explicaciones ni aviso previo.

Orbiting: Ocurre cuando, tras una relación, una persona sigue presente en el “radar digital” de otra (likes, vistas, reacciones), sin retomar un contacto directo.

FOMO: Siglas de Fear Of Missing Out. Es el miedo a quedarse fuera o perderse experiencias que otros parecen estar viviendo, muy alimentado por las redes sociales.



3 Indicadores de posible riesgo

Conceptos que ayudan a identificar situaciones que requieren atención y acompañamiento.

Red flag: “Bandera roja”. Señal de alerta ante actitudes o comportamientos que pueden ser tóxicos o riesgosos.

Grooming: Proceso de manipulación mediante el cual un adulto gana la confianza de un menor con fines de abuso o explotación. Ocurre principalmente a través de internet y redes sociales.

4 Formas de desvalorización

Maneras indirectas de minimizar, desacreditar comentarios o afectar la dignidad de otra persona.

Mansplaining: Explicar algo a una mujer de forma condescendiente, invalidando su opinión y asumiendo ignorancia.

Negging: Forma de comunicación en la que se hacen críticas o comentarios despectivos disfrazados de broma o halago, con el fin de disminuir la seguridad emocional de la otra persona.

5 Reacciones emocionales que informan

Términos que ayudan a nombrar sensaciones internas ante situaciones externas.

Cringe: Sensación de vergüenza ajena o incomodidad intensa frente a una situación o comportamiento.

Ick: Rechazo o incomodidad repentina hacia alguien, provocada por una actitud o acción que genera desconfianza o desagrado.

Trigger: Estímulo o situación que actúa como “disparador” de una reacción emocional intensa, generalmente relacionada con una experiencia previa.