¿Qué quieren decir los jóvenes? Un glosario esencial

Seguramente has escuchado que tus hijos, sobrinos o nietos dicen algunas de estas frases: “qué cringe”, “tiene una red flag” o “me ghosteó”. Y aunque suenan extrañas la primera vez que las oímos, estas palabras son términos que nombran dinámicas que se repiten con frecuencia en la actualidad, especialmente en las relaciones y en el mundo digital.
Hemos hecho un glosario con las palabras más populares entre los jóvenes, no para usarlas como etiquetas, sino para entender mejor lo que viven y abrir espacios de acompañamiento.
1Dinámicas de influencia emocional
Estos conceptos describen interacciones poco saludables en las relaciones. Se les ha dado nombre debido a su uso cada vez más frecuente.
- Gaslighting: Manipulación psicológica que hace que una persona se cuestione su propia percepción, memoria o juicio.
- Love bombing: Conocido en español como “muestras excesivas de afecto”. Suele presentarse al inicio de una relación y busca generar dependencia emocional.
- Hoovering: Después de una ruptura, una de las personas intenta retomar el contacto para reenganchar emocionalmente, usando culpa, nostalgia o manipulación.
2Comportamientos frecuentes en la red
Son formas de actuar propias del entorno digital y de las redes sociales.
- Ghosting: Una de las conductas más comunes hoy en día. Implica desaparecer de una relación de manera abrupta, sin explicaciones ni aviso previo.
- Orbiting: Ocurre cuando, tras una relación, una persona sigue presente en el “radar digital” de otra (likes, vistas, reacciones), sin retomar un contacto directo.
- FOMO: Siglas de Fear Of Missing Out. Es el miedo a quedarse fuera o perderse experiencias que otros parecen estar viviendo, muy alimentado por las redes sociales.
3Indicadores de posible riesgo
Conceptos que ayudan a identificar situaciones que requieren atención y acompañamiento.
- Red flag: “Bandera roja”. Señal de alerta ante actitudes o comportamientos que pueden ser tóxicos o riesgosos.
- Grooming: Proceso de manipulación mediante el cual un adulto gana la confianza de un menor con fines de abuso o explotación. Ocurre principalmente a través de internet y redes sociales.
4Formas de desvalorización
Maneras indirectas de minimizar, desacreditar comentarios o afectar la dignidad de otra persona.
- Mansplaining: Explicar algo a una mujer de forma condescendiente, invalidando su opinión y asumiendo ignorancia.
- Negging: Forma de comunicación en la que se hacen críticas o comentarios despectivos disfrazados de broma o halago, con el fin de disminuir la seguridad emocional de la otra persona.
5Reacciones emocionales que informan
Términos que ayudan a nombrar sensaciones internas ante situaciones externas.
- Cringe: Sensación de vergüenza ajena o incomodidad intensa frente a una situación o comportamiento.
- Ick: Rechazo o incomodidad repentina hacia alguien, provocada por una actitud o acción que genera desconfianza o desagrado.
- Trigger: Estímulo o situación que actúa como “disparador” de una reacción emocional intensa, generalmente relacionada con una experiencia previa.
Conocer estas definiciones nos ayuda a fortalecer el vínculo con los jóvenes y a comprender mejor sus dinámicas relacionales, en una etapa en la que gran parte de su mundo interior se desarrolla también a través de una pantalla.