Este domingo 18 de enero comenzó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El Papa León XIV recordó que este compromiso por la unidad debe ir acompañado de un compromiso con la paz y la justicia

Invito a todas las comunidades católicas a intensificar, en estos días, la oración por la plena unidad visible de todos los cristianos. Este fue el llamamiento de León XIV durante el Ángelus del 18 de enero de 2026, fecha que inauguró la tradicional Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que el Papa concluirá el próximo domingo.

Tras la oración mariana en la Plaza de San Pedro, el Papa habló del lanzamiento este domingo de la iniciativa de oración que se celebra cada año del 18 al 25 de enero. Siguió los pasos de León XIII, quien la impulsó con vehemencia. En 1894, en particular , su predecesor había promovido una octava de oración por la unidad en Pentecostés.

"Nuestro compromiso con la unidad debe ir acompañado constantemente de un compromiso con la paz y la justicia en el mundo", advirtió León XIV dirigiéndose a la multitud de fieles. El Papa también conmemoró el centenario de la primera publicación de las "Sugerencias para un Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos" (1926).

Las reflexiones para esta 59.ª Semana de Oración fueron preparadas por un grupo ecuménico coordinado por el Departamento de Relaciones Interreligiosas de la Iglesia Apostólica Armenia, sobre el tema "Así como fueron llamados a una sola esperanza cuando fueron llamados, también hay un solo cuerpo y un solo Espíritu" (Efesios 4, 4). Estos textos se inspiran en himnos antiguos, que datan del siglo IV, compuestos en Armenia.