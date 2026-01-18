Aleteia
León XIV insta a no perseguir las apariencias

Anioł Pański z papieżem Leonem

TIZIANA FABI | AFP

I.Media - publicado el 18/01/26
El Papa León XIV, durante el Ángelus, mostró cómo Juan el Bautista es un ejemplo para todos los fieles católicos

León XIV invitó a los fieles a ser cautelosos ante la búsqueda del éxito y la popularidad durante el Ángelus del 18 de enero de 2026. En su meditación desde la Plaza de San Pedro, el Papa instó a "amar las cosas sencillas y las palabras sinceras" y a "vivir con sobriedad", sin caer en "sucedáneos de la felicidad".

Tags:
angeluspapa leon xiv
