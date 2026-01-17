La psicología contemporánea enseña hábitos y coincide en que aprender a relativizar los problemas es clave para la salud emocional y una vida más serena

En un contexto marcado por el estrés, la sobrecarga mental y la anticipación constante de problemas, el hábito de desdramatizar se presenta como una herramienta esencial para cuidar la salud emocional. Desde la ayuda profesional y en sintonía con reflexiones difundidas por psicólogos, aprender a poner límites al miedo, al pensamiento catastrofista y a la rumiación, para recuperar la calma interior y a vivir con mayor libertad.