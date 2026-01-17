Él pintó a los santos; y ellos le cambiaron la vida

Cuando este artista recibió el encargo de pintar a los santos, nunca imaginó que terminaría siguiéndolos hasta la Iglesia Católica

Cuando uno entra a la capilla de la escuela secundaria católica Kapaun Mt. Carmel en Wichita, Kansas, no puede evitar detenerse y admirar las hermosas pinturas al óleo originales que adornan sus paredes.

Las imágenes son realistas y hermosas, pero lo que realmente llama la atención son los inusuales grupos de santos representados, reunidos como amigos. Los paneles destacan a los jóvenes santos que decoran una escuela secundaria.

Courtesy of Kapaun Mt. Carmel Catholic High School

Los santos son una mezcla de lo antiguo y lo nuevo: figuras sagradas de tiempos modernos y del pasado lejano, y de todo el mundo. Ignacio de Loyola se sienta ante san José Sánchez del Río, niño mártir de la Guerra Cristera de México, con Santa Teresita y el Arcángel Miguel al fondo.

Courtesy of Kapaun Mt. Carmel Catholic High School

San Carlo Acutis se sienta junto a Santa Josefina Bakhita, con San Francisco de Asís y santa Dimpna de Irlanda a su alrededor.

Courtesy of Kapaun Mt. Carmel Catholic High School

San Pier Giorgio Frassati se inclina sobre San Juan Pablo II y Santa Juana de Arco, con Santa María Goretti sentada a su lado.

Es un hermoso testimonio de la universalidad de la Iglesia y de cómo el Espíritu Santo obra en nuestro mundo, con la creación de nuevos santos cada día. La reunión de santos de todos los tiempos y lugares ofrece una visión de cómo será el Cielo.

Pero aún más increíble que las luminosas pinturas es la historia que hay detrás de ellas.

La atracción persistente de la gracia

El artista Ernest Vincent Wood III posee un don excepcional para el arte sacro, pero se topó con este campo casi por casualidad. Su trabajo en el arte sacro lo condujo a una asombrosa conversión, acercándolo a la fe católica.

Wood creció en la fe bautista e incluso trabajó en el ministerio bautista durante un tiempo. Pero siempre sintió un llamado diferente, como le contó a Aleteia:

"Cuando miro hacia atrás en esos años, realmente no tenía un plan definido y no sabía cómo iba a ir, pero una serie de cosas encajaron y poco a poco me llevaron, no solo a la Iglesia Católica, sino también a pintar cada vez más arte sacro".

Wood obtuvo su licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Estatal de Wichita en 2006 y luego viajó a Italia para continuar sus estudios artísticos.

Estudiar arte en Italia le cambió la vida, ya que conoció por primera vez el espléndido patrimonio artístico de la Iglesia Católica en Europa.

También comenzó a aprender las historias detrás de las obras de arte que veía y comenzó a sentir una conexión especial con ciertos santos católicos, especialmente san Juan Pablo II y san Francisco de Asís.

“Hubo todos estos pequeños momentos de invitación y gracia”, recordó.

Pero al regresar a Estados Unidos, sintió un llamado tan fuerte al ministerio en la fe bautista que casi dejó la pintura por completo. Afortunadamente, amigos de confianza lo animaron a no abandonar el don artístico que Dios le había dado, sino a usarlo para la gloria de Dios.

Wood tomó esto en serio y comenzó a trabajar a tiempo completo como artista, viajando por todo Estados Unidos a ferias de arte para vender su trabajo.

Algo muy interesante empezó a suceder en estas exposiciones. Algunas de sus obras representaban escenas religiosas, como la vida de Jesús. La gente se sintió atraída por estas imágenes y Wood empezó a comprender cómo el arte podía difundir el Evangelio. Dijo:

"Tuve muchísimas conversaciones con la gente sobre estas obras de arte sacro. Y me di cuenta de que podía llevar esta obra a un lugar donde quienes tal vez nunca pisen una iglesia verán algo que no solo es hermoso, sino que también es un mensaje en sí mismo".

Invitaciones sorprendentes

Su reputación como artista sacro creció y comenzó a recibir encargos que no esperaba, de católicos

Primero una iglesia. Luego una familia que quería que los Misterios Gozosos del Rosario se representaran en su hogar.

De alguna manera, siguió creando arte sacro católico.

“Hubo muchos momentos a lo largo de mi vida en los que casi no tuve voz ni voto, pero la gente intervino y me invitó a algo más grande”, dijo.

En una ocasión memorable, escuchó a alguien comentar sobre su obra: "¿Puedes creer que el artista no es católico?". Un amigo respondió con asombrosa previsión: "¡No es católico... todavía!".

Todos estos proyectos le llevaron a mirar su arte de una manera nueva:

"Este increíble llamado, esta idea de vocación, de repente empezó a impactarme con fuerza. Y pensaba en todos los pequeños hilos del ministerio a lo largo de mi vida, mi amor por la pintura sacra clásica y todas estas invitaciones a lo largo del camino. Cada vez era más difícil ignorarlo".

Por esta época, comenzó a pintar los paneles de santos para la capilla de Kapaun Mt. Carmel. Los santos que aparecen en la imagen se eligieron mediante un proceso colaborativo, en el que los alumnos de la escuela votaron sobre qué santos incluir y compartieron sus inspiraciones.

Wood no conocía a muchos de los santos ni sus historias. Pero al escuchar a los estudiantes, sus historias lo impactaron profundamente.

“Cuanto más estudiaba las vidas de los santos, más me empezaron a afectar todas estas cosas”, dijo.

Comenzó a asistir a OCIA (Orden de Iniciación Cristiana para Adultos) en 2023, al principio solo para "ver qué pasaba". Pero poco a poco, se convenció de que lo que estaba aprendiendo era la verdad y fue recibido en la Iglesia Católica.

Hoy, Wood ha terminado tres de los seis paneles de la capilla. Aún no puede compartir los santos que aparecerán en ellos, pues es una sorpresa muy esperada.