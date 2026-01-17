¿Amigos solteros? Haz estos cinco gestos para cuidarlos

La soltería es una etapa en la que también se puede vivir acompañado. Aquí unas pequeñas atenciones sencillas que puedes tener con los solteros de tu entorno

Cuando pensamos en "gestos de atención", nos imaginamos espontáneamente pequeños detalles que se intercambian en una pareja: un café preparado antes de irse a trabajar, un mensaje para decir "que llegues bien", un momento de ternura después de un largo día. Sin embargo, estos gestos no solo forman parte de la vida en pareja, sino también de los amigos solteros, respondiendo a una necesidad profundamente humana: ser visto, considerado, comprendido.

Pero para muchas personas solteras, estos pequeños detalles no siempre forman parte de su día a día. El "¿qué tal estuvo tu día?" que lo cambia todo, las palabras de aprecio que hacen sentir querido, los pequeños regalos improvisados... ¡Aquí tienes algunas ideas para cuidar también de tus amigos solteros!

1 SER UNA PRESENCIA FIEL

SeventyFour | Shutterstock

Cuando se está en pareja y se tienen hijos, el día a día puede convertirse rápidamente en un torbellino. Las agendas se llenan, los ritmos cambian y se hace más difícil ver a los amigos como antes. Entonces, ¿por qué no proponerse verse con más regularidad? Proponer una comida al mes, organizar un fin de semana al año o un retiro espiritual... Estas citas se convierten en puntos de referencia, alimentan el corazón y nos recuerdan que la amistad no es algo secundario. Una presencia estable y fiel suele ser más valiosa de lo que imaginamos.

2 CELEBRAR LAS VICTORIAS

En la vida de pareja, los éxitos se celebran juntos. Nos animamos, nos felicitamos y nos alegramos juntos. Las victorias de las personas solteras, en cambio, pueden pasar más fácilmente desapercibidas. Sin embargo, ellos también necesitan que se les reconozca y sentir el orgullo de sus allegados y amigos.

Ya sea por un ascenso, una decisión importante, un paso valiente, un nuevo compromiso... ¿Por qué no tomarse el tiempo para reunirse y celebrar juntos? Decirle a un amigo soltero que estamos orgullosos de él, que admiramos su valentía o su perseverancia, puede tener un impacto enorme.

3 SABER ESCUCHAR EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES

Cuando se vive en pareja, es natural compartir con el otro las alegrías y las penas al final del día. Escuchar con atención ayuda a repasar lo que se ha vivido, a superar las dificultades y a no quedarse solo con las preguntas. Los amigos solteros también pasan por momentos de cansancio, duda o tristeza.

Cuidar de ellos también significa preguntarles sinceramente cómo están y escucharlos con atención, con empatía, sin minimizar y sin intentar resolver las cosas demasiado rápido. Esta disponibilidad, respetuosa y benevolente, es un gran regalo. Permite que el otro se sienta comprendido, acogido y profundamente conectado.

4 MULTIPLICAR LOS PEQUEÑOS DETALLES CONCRETOS

Pixel-Shot | Shutterstock

Los gestos sencillos suelen tener más importancia de lo que creemos. Ofrecer ayuda para una mudanza, llevar un plato cuando un amigo está pasando por un momento difícil, regalarle un libro que le pueda gustar, acordarse de su cumpleaños... Estos detalles tan concretos demuestran que tu amigo está presente en tus pensamientos. Le recuerdan que se le ve, se le escucha y se le aprecia, y que siempre puede contar con tu presencia y tu ayuda.

5 Reza por ellos

Es uno de los gestos más poderosos. Reza por tus amigos solteros, confíalos a Dios y pídele que responda a los deseos de su corazón. Reza por su vocación, sea cual sea, confiando sus luchas y esperanzas, y atrévete a decirle: "Rezo por ti". Estas palabras pueden convertirse en un gran apoyo y recordarles que nadie camina solo, incluso cuando el camino parece incierto.