Una pareja, una familia, tres sacramentos: la historia de Antoine y Marion

Una pareja amorosa y profundamente conmovida comparte su historia con los lectores de Aleteia. Antoine y Marion, jóvenes padres y recién casados, están experimentando un fructífero y enriquecedor retorno a la fe, bendecidos por haber recibido tres sacramentos en menos de un año. Aquí está su testimonio

Se van de viaje para una escapada romántica de fin de semana y aprovechan para compartir, por teléfono (con altavoz), el intenso año que acaban de vivir, entre el nacimiento y el bautizo de su hija, una confirmación y su boda religiosa. Antoine y Marion, ambos de 35 años, viven en un pequeño pueblo de Lorena y, durante el último año, han experimentado un profundo retorno a la fe, que hoy quieren compartir.

Aunque Marion se crio en la fe cristiana y conserva con cariño sus años en las Girl Scouts, poco a poco se fue alejando de la práctica religiosa. Antoine, en cambio, fue bautizado, pero no confirmado y se mantuvo relativamente alejado de la Iglesia. Ella es originaria de Burdeos, pero se ha mudado más de veinte veces, mientras que él es de Lorena, de donde nunca se ha ido. Se conocieron a través de una aplicación de citas y fue amor a primera vista. "Decidimos casarnos rápidamente, y ambos imaginamos inmediatamente una boda por la iglesia. Pero también sabíamos que no debía ser solo el día de la ceremonia, conscientes de que necesitábamos un compromiso a largo plazo. Así que, poco a poco, empezamos a volver a Misa juntos los domingos".

Un calendario de tardes de preparación

Y entonces, la primera hermosa señal de Dios: en la pequeña parroquia de Lorena, todos los domingos, durante sus sermones, el sacerdote aludía sistemáticamente a las parejas y al matrimonio cristiano.

"Así que terminamos hablando con el sacerdote, el padre Philippe, para explicarle nuestro deseo de casarnos por la iglesia, y él nos dio el programa de las tardes de preparación matrimonial". Allí, la pareja conoció a otras parejas, hizo amigos a quienes volvían a ver los domingos en misa y profundizaron en sus reflexiones, especialmente sobre la importancia del sacramento del matrimonio.

"Al enterarse de que no me habían confirmado, el padre Philippe se ofreció a prepararme también", continúa Antoine, ya padre del pequeño Maël de un matrimonio anterior, cuyas semanas se llenaban rápidamente. "El jueves por la noche, preparación matrimonial, el viernes por la noche, preparación para la confirmación, y el domingo por la mañana, ¡misa!", dice riendo.

Entre su trabajo como encargado del servicio de aire acondicionado, su afición como apicultor aficionado (que espera profesionalizar) y la llegada de su pequeña Clotilde el 9 de marzo, su agenda se ha vuelto repentinamente muy apretada. Hasta ahora, ha sido bastante hogareño. Y, sin embargo, como confiesa Antoine: "Siento que estoy emprendiendo un camino de rectitud, con más apertura hacia los demás y también más atención a la belleza de la vida".

Bautismo, confirmación, matrimonio

Y así fue que, tras el bautismo de Clotilde el 8 de mayo (¡y también unas tardes de preparación para el bautismo!), recibió los frutos del Espíritu Santo el domingo de Pentecostés, rodeado de Marion, su familia y algunos amigos, algunos de los cuales no eran particularmente religiosos.

Luego llegó el 27 de septiembre, con el sacramento del matrimonio, que recibieron en una iglesia de la región de Gironda. Y otra señal de Dios: "El párroco local, abrumado por tres bodas el mismo día, nos informó en el último minuto que un sacerdote parisino, que estaba de vacaciones, había accedido a casarnos, lo que nos permitió tener más tiempo en la iglesia para disfrutar de una hermosa misa". Esto también dio tiempo a la congregación para conmoverse hasta las lágrimas ante la belleza de los himnos, tan cuidadosamente elegidos, en particular un canon a la Virgen María, "Naveguemos en el viento del mar".

Desde entonces, la joven pareja se ha sentido "en las nubes, con el viento del Espíritu impulsándonos" y decidió involucrarse en su parroquia. "Gracias a nuestro dinámico sacerdote, la vida en nuestra parroquia es muy rica. Hemos tenido muchos encuentros maravillosos, hemos recibido mucha ayuda y sonrisas al prepararnos para nuestros tres sacramentos, así que ahora, a su vez, nos hemos convertido en una pareja mentora en la preparación matrimonial y participamos en las reuniones de los lunes por la noche para orar con otros feligreses", dicen los enamorados al unísono.