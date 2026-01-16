¿Qué fue lo que se hizo carne en el Evangelio de Juan?

Lo que se hizo carne se llama ὁ λόγος —el Logos— y Juan trata a este Logos como alguien, no como algo. ¿Qué hay de Verbum? ¿Y Palabra?<br>

Cuando los cristianos hablan de la Encarnación, surge una pregunta aparentemente sencilla: ¿Qué se encarnó? ¿Un concepto? ¿Una palabra pronunciada en voz alta? ¿Un principio filosófico? El prólogo del Evangelio de Juan responde con rigor gramatical y audacia teológica. Lo que se hizo carne se llama ὁ λόγος —el Logos— y Juan trata a este Logos como alguien, no como algo.

Logos: un término con profundidad y dirección

Vidriera de la Catedral de San Vito, Praga, que representa a San Juan Evangelista jorisvo - Shutterstock

Juan comienza diciendo: "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος" ("En el principio era el Logos"). La palabra griega logos tiene un significado muy amplio. Puede significar palabra, discurso, relato, explicación, argumento o razón. Su verbo raíz, legein, significa originalmente "reunir" o "recoger".

Un logos es lo que reúne la realidad en un orden inteligible: una narrativa compuesta a partir de acontecimientos, una justificación extraída de causas, un patrón que da sentido a las cosas. En la filosofía griega, el logos podía incluso nombrar la estructura racional del cosmos. Juan se inspira en esa riqueza y la remodela. Le da relaciones al Logos.

El Logos está "con" Dios (pros ton theon), una frase que sugiere orientación y presencia, y "era Dios" (theos ēn ho logos). La sintaxis es importante aquí: el Logos comparte la naturaleza de Dios sin ser idéntico al Padre. Desde la primera línea, el Logos de Juan se relaciona.

Por qué "Palabra" sigue funcionando, con cautela

Las Biblias en inglés traducen logos como "Palabra", una elección heredada de siglos de lectura cristiana. En las Escrituras, "palabra" suele significar una expresión eficaz, un discurso que logra lo que declara. La creación misma se desarrolla a través de ese discurso: "Hágase...". La "Palabra" en el Evangelio de Juan es la expresión de Dios, la vida divina comunicada al exterior.

Esto queda explícito en Juan 1, 14: "καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο" — "y el Logos se hizo carne". El verbo egeneto ("se hizo") indica un cambio real en la historia, y sarx ("carne") apunta a la condición plena de la vida humana: mortalidad, vulnerabilidad, existencia corporal. Con "carne", Juan elige deliberadamente un término que se resiste a la espiritualización. Lo que entra en la historia comparte nuestros límites materiales.

Verbum: La herencia latina

Freedom Studio | Shutterstock

Cuando el cristianismo latino tradujo logos como verbum, utilizó una palabra que combina el habla con la acción. Esta es la genialidad de la traducción de Jerónimo. Verbum puede significar una palabra hablada, pero también nos da "verbo", la palabra de hacer. Existían otras opciones latinas —ratio (razón) o sermo (discurso)—, pero verbum conservó el sentido de una expresión que actúa. Esta elección dio forma a la teología.

Agustín hablaba del Verbum como el autoconocimiento del Padre, eternamente engendrado, personal, vivo. El término latino apoyaba la reflexión sobre el Hijo como expresión propia de Dios sin disolverlo en un principio abstracto. Más tarde, la Iglesia insistiría con precisión en que el Hijo eterno asumió una naturaleza humana completa. Como afirma el Catecismo, el Hijo "se hizo verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios" (CIC 464).

La gramática, no la metáfora, resuelve la cuestión