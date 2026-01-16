La significativa aportación de los niños a las misiones pontificias

Este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, que el año 2025 recaudó casi 14 millones de euros

Niños de toda España se movilizarán este domingo para ayudar a otros niños que viven en países en vías de desarrollo. Impulsados por la organización Infancia Misionera de las Obras Misionales Pontificias, los pequeños recaudarán dinero y aportarán su oración, sacrificios y ánimo para más de 2.600 proyectos de misiones en todo el mundo.

Algunos han hecho sus propias huchas de cartón para sacarlas a la calle y pedir donativos. Otros llevan meses recogiendo monedas para entregarlas este 18 de enero de 2026.

La jornada de la Infancia Misionera se celebra anualmente. Su Fondo Universal de Solidaridad alcanzó en el año 2025 una recaudación global de 13.858.862,33 €.

Pequeños misioneros desde casa

Mateo Méndez (derecha) OMP España

“No hace falta irse al Congo para ser misionero”, explicaba Mateo Méndez, tras participar varios años en el campamento de verano de Obras Misionales Pontificias.

Con sus ideas y su creatividad, Mateo anima a personas de todas las edades, lugares y condiciones a compartir la buena noticia del Evangelio.

Rezar por los misioneros, fabricar objetos para vender en un mercadillo, organizar conciertos solidarios, animar a la gente a ir a catequesis, obedecer en casa a la primera, dar ejemplo con tus amigos y participar en los campamentos son algunas de sus propuestas.

Y añade invitaciones a otras personas para que se ocupen “de lo que tú no puedes hacer”.

Mateo advierte que “si no actúas, la palabra no hace nada” y que lo importante es “centrarse en Jesús”.

Aventura y misión en el Sáhara

Por su parte, el aventurero Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo ha apoyado este año la jornada de la Infancia Misionera, destacando que en los lugares más recónditos del mundo siempre hay misioneros.

Sobrino de Miguel de la Quadra-Salcedo, Telmo ha viajado hasta el Sáhara para conocer, junto al misionero Mario León Dorado, prefecto apostólico del Sáhara, uno de los proyectos que esta obra pontificia sostiene cada año.

Se trata del centro de discapacitados de Dajla, donde decenas de niños reciben atención y esperanza gracias a este apoyo. “Es una maravilla -destaca el aventurero español-. Ante lo visto, o creer o reventar”.