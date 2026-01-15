Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) La Sagrada Familia a un paso de finalizar

Guillermo Arévalo - publicado el 15/01/26
Inspirada en la geometría espiritual concebida por Gaudí, la cruz de la Torre de Jesucristo avanza hacia su culminación como signo de fe, luz y belleza

Las últimas etapas de la construcción de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia avanzan a buen ritmo con la instalación de los cuatro brazos horizontales de la cruz, siguiendo fielmente la geometría de doble torsión ideada por Antonio Gaudí. Concebida para brillar de día y resplandecer de noche, esta cruz culminará el proyecto espiritual y arquitectónico del genial creador catalán, justo en el marco del centenario de su muerte.

Conoce más de la Sagrada Familia en esta galería de imágenes:

