(VIDEO) La Sagrada Familia a un paso de finalizar

Las últimas etapas de la construcción de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia avanzan a buen ritmo con la instalación de los cuatro brazos horizontales de la cruz, siguiendo fielmente la geometría de doble torsión ideada por Antonio Gaudí. Concebida para brillar de día y resplandecer de noche, esta cruz culminará el proyecto espiritual y arquitectónico del genial creador catalán, justo en el marco del centenario de su muerte.
Inspirada en la geometría espiritual concebida por Gaudí, la cruz de la Torre de Jesucristo avanza hacia su culminación como signo de fe, luz y belleza