El Índice Mundial de Persecución de los Cristianos, publicado el 14 de enero por la ONG "Open Doors", revela que en 2025 los cristianos sufrieron un nivel récord de violencia y opresión en todo el mundo. Por primera vez desde su creación en 1993, quince países alcanzan el umbral de persecución extrema, principalmente en el África subsahariana, nuevo epicentro de los dramas

El año 2025 destaca como un año récord en cuanto a la persecución de los cristianos en todo el mundo. Por primera vez desde la creación en 1993 de la Lista Mundial de Vigilancia, publicada anualmente por la ONG protestante Open Doors, quince países han alcanzado el umbral de persecución "extrema".

De los cincuenta países que figuran en el Índice, publicado el 14 de enero de 2026, más de veintiséis naciones han visto aumentar sus puntuaciones. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, Open Doors estima que más de 4849 cristianos fueron asesinados por motivos relacionados con su fe, 373 más que el año anterior. En cuanto al número de iglesias atacadas (atacadas, saqueadas, dañadas o incendiadas), ascendió a 3632 en 2025. La ONG también cuenta con casi 4800 cristianos detenidos por su fe, incluidos 2192 en la India. Hoy en día, más de 388 millones de cristianos viven en zonas donde la persecución es severa, es decir, uno de cada siete cristianos.

Corea del Norte, Somalia, Yemen: la fe cristiana pisoteada

Los tres primeros países de la clasificación no dejan ninguna libertad a los cristianos. En Corea del Norte, país que ocupa el primer lugar del índice desde 2022, si se descubre a un cristiano, se le mata en el acto o se le envía con su familia a un campo de trabajos forzados como criminal político. Una ley sobre el pensamiento "antirreaccionario" de 2020 también prohíbe la Biblia y describe el cristianismo como "una grave amenaza".

Los 400 000 cristianos norcoreanos no tienen derecho a reunirse. Somalia ocupa el segundo lugar de la clasificación. Los cristianos no conocen ningún tipo de respiro. Su existencia es totalmente clandestina. Son perseguidos por el grupo terrorista Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, mientras que el Gobierno no reconoce su existencia y prohíbe compartir la fe cristiana. Yemen completa este triste podio. Azotado por una devastadora guerra civil desde 2014, el país ha vuelto a ser noticia recientemente debido a los ataques perpetrados por los hutíes contra Israel, en particular durante los acontecimientos de octubre y noviembre de 2023. Los hutíes describen los ataques de represalia occidentales como una "agresión cristiana", lo que refuerza la radicalización de la juventud y la hostilidad hacia los cristianos.

África subsahariana, epicentro de la violencia

El África subsahariana se impone ahora como el foco de la violencia anticristiana. Desde la publicación del Índice 2015, esta región ostenta el triste récord del mayor número de cristianos asesinados por su fe. Nigeria, Sudán y Mali ocupan los primeros puestos de esta dramática clasificación.

Nigeria, que ocupa el séptimo lugar en el estudio, registra 3.490 cristianos asesinados en 2025, es decir, 390 más que en 2024. Así, de cada diez cristianos asesinados por su fe en el mundo, siete lo son en Nigeria. Aunque la Constitución nigeriana es laica, doce estados del norte han adoptado la sharia, que discrimina a los cristianos. Este país se enfrenta a una crisis multifactorial en la que se entremezclan el terrorismo, los conflictos interétnicos y el extremismo religioso. La mayoría de los actos violentos son cometidos por milicias fulani radicalizadas, en el marco de un conflicto étnico-religioso. Atacan a los musulmanes hausa y a los cristianos de todas las etnias.

Los cristianos también son atacados por los grupos terroristas islamistas Boko Haram e ISWAP (Estado Islámico en África Occidental). Los ataques son especialmente violentos: pueblos e iglesias incendiados y saqueados, pastores secuestrados, mujeres y niños víctimas de secuestros y violaciones. Los días 13 y 14 de junio de 2025, extremistas fulani atacaron aldeas cristianas en el estado de Benue, masacrando a 258 personas en cuatro horas. El 13 de abril de 2025, 43 personas de la comunidad cristiana de Bassa fueron quemadas vivas por extremistas fulani durante el Domingo de Ramos. Por su parte, el Estado no logra actuar contra esta violencia. Entre 2011 y 2025, el país registró más de 44 000 personas asesinadas por su fe cristiana.

Este fenómeno no se limita a Nigeria. En Sudán, la guerra civil entre las FSR (Fuerzas de Apoyo Rápido) y las FAS (Fuerzas Armadas Sudanesas) ha provocado, desde 2023, una violencia extrema contra los cristianos. En ambos bandos, los 2,2 millones de cristianos son perseguidos, cientos de iglesias han sido dañadas y numerosos líderes cristianos han sido detenidos.

En Mali, amplias zonas del territorio están controladas por grupos terroristas que están estrechando progresivamente su cerco sobre Bamako. En estas zonas sin ley se aplica estrictamente la sharia y los cristianos son objeto de ejecuciones y secuestros, lo que obliga a algunos a huir.

El Congo (RDC), Camerún y Mozambique, países de mayoría cristiana, tampoco se libran. En algunas regiones, grupos afiliados al Estado Islámico o a Al Qaeda atacan directamente a los cristianos en territorios donde la autoridad del Estado es débil.

En la República Democrática del Congo, el ADF, un grupo armado que ha jurado lealtad al Estado Islámico, multiplica los ataques contra los cristianos, lo que ha llevado al país a entrar en el índice 2025. Las masacres, los secuestros y la destrucción de iglesias marcan el día a día de comunidades a menudo aisladas y olvidadas por la comunidad internacional.

La gran desilusión siria

En Oriente Medio, Siria ha pasado del puesto 18 al 6 en el índice en un año. Este aumento de la persecución de los cristianos está directamente relacionado con la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024. En la actualidad, el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham controla la mayor parte del territorio sirio.

En un contexto de violencia comunitaria, sin un verdadero Estado de derecho, se asesina a cristianos y se atacan iglesias. El atentado suicida perpetrado por un terrorista del Daesh contra la iglesia ortodoxa griega de San Elías en Damasco, el 22 de junio de 2025, causó veintidós muertos y más de sesenta heridos. Este suceso ha traumatizado profundamente a los cristianos, que acuden menos a la iglesia. Algunos reciben amenazas de muerte y en las iglesias aparecen pintadas que incitan al asesinato de cristianos.

La declaración constitucional de marzo de 2025 también convierte la jurisprudencia islámica en la fuente principal de la legislación, lo que genera una gran inseguridad entre los cerca de 300 000 cristianos que aún permanecen en Siria.

Persecuciones insidiosas