La Sábana Santa en un clic gracias a un sitio web interactivo

¿Descubrir todos los detalles del Sudario de Turín con unos pocos clics en línea? Desde hace unos días es posible, y el primer usuario en inaugurar esta novedad del mundo digital ha sido el Papa León XIV. Una oportunidad única para poner al alcance de todos este precioso tejido de unos 4,5 metros de largo que rara vez se expone al público

La diócesis de Turín y su obispo, el cardenal Roberto Repole, que ostenta el título de "Custodio pontificio de la Sábana Santa", acaban de lanzar una página web en cuatro idiomas, entre ellos el francés, para que todo el mundo pueda estudiar punto por punto el sudario que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Cristo cuando fue depositado en el sepulcro.

Quienes deseen descubrir los secretos de la misteriosa sábana de lino, objeto de numerosos estudios científicos, pueden ahora visitar la página web www.avvolti.org y seleccionar las partes más significativas. De este modo, el internauta puede ampliar con una lupa las marcas de la pasión que se habrían impreso en él (rostro, corona de espinas, flagelación, crucifixión, quemaduras...) y leer su fotografía en negativo, así como las explicaciones guiadas.

El Papa León XIV fue el primero, el pasado viernes, en probar esta página web, que le fue presentada en el Vaticano por el cardenal Repole. Esta iniciativa es consecuencia del Jubileo 2025, durante el cual la diócesis de Turín montó una carpa en la que se ofrecía a los visitantes una exposición digital que reproducía la imagen del Sudario a tamaño real. La carpa de esta "ostensión multimedia" fue visitada por más de 30 000 personas de 79 países durante los ocho días que estuvo abierta en mayo, según informan los organizadores.

Desde hace siglos, el Sudario de Turín ejerce una gran fascinación, sobre todo porque la presentación al público de esta reliquia es poco frecuente. Las últimas ostensiones, en 2020 y 2021, duraron lo que una celebración, el Sábado Santo. Con el objetivo de ser signos de esperanza durante la pandemia de COVID-19, estas dos ceremonias fueron televisadas.