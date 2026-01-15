La oración de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027

Preparar su corazón en el encuentro. La próxima JMJ se celebrará en Seúl, Corea del Sur, del 3 al 7 de agosto de 2027. El tema de la JMJ, "¡Ánimo! Yo he vencido al mundo" (Jn 16, 33), fue anunciado a finales de septiembre de 2024 por el papa Francisco, quien vio en este destino "una hermosa señal de la universalidad de la Iglesia y del sueño de unidad del que todos (los jóvenes) son testigos". Aunque el evento no tendrá lugar hasta dentro de dos años, el Comité Organizador Local (COL) de la JMJ 2027 hizo pública el 23 de noviembre de 2025 la oración oficial que acompañará a los jóvenes y a toda la comunidad eclesial en el camino hacia el próximo encuentro mundial.
Acompañar el camino hacia la JMJ
"La JMJ de Seúl 2027 se celebrará en un momento en el que la Iglesia está llamada a redescubrir una auténtica sinodalidad: caminar juntos, escuchar y discernir. Corea, con su historia marcada por la búsqueda de la verdad, el amor y la paz, ofrece a los jóvenes un lugar privilegiado para reflexionar sobre el valor necesario para dar testimonio de estos valores en solidaridad", señaló en esta ocasión el arzobispo Peter Soon-taick Chung, presidente del COL.
Siguiendo con esta visión, el padre Francis Hee-cheon Lee, director del sector de voluntarios del COL, destacó cómo la oración —madurada también a través del diálogo con la Santa Sede— está llamada a acompañar el camino hacia la JMJ.
"Esta oración está dirigida a los jóvenes y a quienes los acompañan: no solo para los días de la JMJ, sino para todo el camino de preparación. Mi deseo es que, al recitarla a menudo, podamos abrir nuestro corazón a la gracia que Dios quiere derramar sobre la Iglesia en Corea, sobre nuestra sociedad, sobre la Iglesia universal y sobre el mundo entero".
El COL desea que la oración se utilice ampliamente durante los años de preparación: en los encuentros juveniles, en las actividades parroquiales y diocesanas, antes o después de la misa, y en los momentos pastorales dedicados al acompañamiento de los jóvenes. Recitada en comunión, se revela como un medio para abrir el corazón a la gracia y participar espiritualmente en el camino que conduce a 2027.
Oración
"Amado Señor de todos los jóvenes,
Te damos gracias por habernos llamado a tu amor y a tu infinita misericordia.
Padre nuestro, nos encomendamos a Ti.
¡Que todos los jóvenes del mundo encuentren consuelo en el abrazo de tu Iglesia y compartan profundamente la alegría de la comunión y la unidad!
Señor Jesucristo, tú vences al mundo, ahora y para siempre.
Haznos descubrir la esperanza que hay en acoger tu llamada al valor, comprendiendo que la cruz del amor y del perdón es la verdadera victoria sobre el mundo.
Oh Espíritu Santo, Llama de Amor, tu mano maravillosa ha sembrado las semillas de la fe en Corea.
Enciende en nuestros corazones la llama de la fe de los mártires coreanos.
Haz de nosotros discípulos que vivan el Evangelio de la paz, el amor y la verdad.
Señor, te pedimos que, a través de esta peregrinación de la JMJ,
podamos escucharnos unos a otros, discernir tu voluntad
y convertirnos en una Iglesia sinodal, caminando con todo el pueblo de Dios. Amén
Nuestra Señora de la Misericordia y la Paz, ruega por nosotros.
Santos patronos de la JMJ Seúl 2027, rogad por todos los jóvenes".
La decisión de organizar la próxima JMJ en Asia es una muestra de la creciente vitalidad del catolicismo en este continente. No es casualidad que se haya elegido Corea del Sur. La Iglesia católica surcoreana está experimentando un notable dinamismo, con un aumento de casi el 49 % en el número de fieles entre 1999 y 2018, frente a un aumento de solo el 21,6 % de la población total. Este crecimiento contrasta fuertemente con la secularización que afecta a muchos países europeos.