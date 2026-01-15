La oración de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027

"Amado Señor de todos los jóvenes,

Te damos gracias por habernos llamado a tu amor y a tu infinita misericordia.

Padre nuestro, nos encomendamos a Ti.

¡Que todos los jóvenes del mundo encuentren consuelo en el abrazo de tu Iglesia y compartan profundamente la alegría de la comunión y la unidad!

Señor Jesucristo, tú vences al mundo, ahora y para siempre.

Haznos descubrir la esperanza que hay en acoger tu llamada al valor, comprendiendo que la cruz del amor y del perdón es la verdadera victoria sobre el mundo.

Oh Espíritu Santo, Llama de Amor, tu mano maravillosa ha sembrado las semillas de la fe en Corea.

Enciende en nuestros corazones la llama de la fe de los mártires coreanos.

Haz de nosotros discípulos que vivan el Evangelio de la paz, el amor y la verdad.

Señor, te pedimos que, a través de esta peregrinación de la JMJ,

podamos escucharnos unos a otros, discernir tu voluntad

y convertirnos en una Iglesia sinodal, caminando con todo el pueblo de Dios. Amén

Nuestra Señora de la Misericordia y la Paz, ruega por nosotros.

Santos patronos de la JMJ Seúl 2027, rogad por todos los jóvenes".