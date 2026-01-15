Estrella de “Stranger Things” revela la su fe y fuerza

Un tipo de valentía más discreta está marcando la vida de Caleb McLaughlin tras la última temporada de la famosa serie Stranger Things. Aquí comparte por qué

Para millones de fans en todo el mundo, Stranger Things no era solo una serie, sino un viaje que han seguido durante casi una década. Los actores que interpretaban a los valientes niños de Hawkins crecieron ante las cámaras y, cuando la serie concluyó su última temporada en enero, la atención se centró naturalmente en cómo han afrontado la vida más allá del Mundo del Revés.

En medio de tanta curiosidad, la historia de una estrella destaca no por su fama o sus alfombras rojas, sino por un tipo de valentía más discreta: una fe profunda y deliberada. Caleb McLaughlin, ahora de 24 años, se hizo famoso como Lucas Sinclair. Pero, lejos de las cámaras, él atribuye a su vida espiritual —y no al éxito en Hollywood— el mérito de haberle mantenido con los pies en la tierra durante su ascenso a la fama y las exigencias emocionales de la vida pública.

Como compartió en el podcast Popcrushed, no fue hasta hace poco que su relación con Cristo adquirió una nueva profundidad.

La fe como base, incluso bajo los reflectores

Tinseltown | Shutterstock

Al haber crecido con un padre que es pastor, McLaughlin afirma que la fe ha formado parte de su vida desde que tiene memoria, pero su experiencia con ella cambió en 2025. Como él mismo dice: "Siempre ha sido parte de mí, pero [ahora] lo vivo a un nivel diferente".

Explicó que en la vida es fácil dejarse llevar por lo que él llamaba "el mundo": el ajetreo, las distracciones y las rutinas superficiales, por lo que la decisión de orar de forma más intencionada supuso un punto de inflexión. En sus propias palabras, hubo momentos en los que la oración se redujo a algo que hacía antes de dormir, y luego momentos en los que se dio cuenta de que necesitaba más: "...necesito orar, hablar con Dios y centrarme".

Alejarse del ruido, incluidas las redes sociales, y pasar más tiempo en la iglesia con su familia no fue un retiro, dice, sino un refrescante regreso a lo que realmente importa.

El estilo de vida basado en la espiritualidad

Lo que describe McLaughlin trasciende con creces la cultura de las celebridades. En una época en la que la validación suele provenir de los "me gusta", los seguidores y el éxito externo, retirarse a la oración y la quietud parece contracultural. Pero es precisamente esta desaceleración intencionada, este giro hacia el interior, lo que muchas personas están descubriendo como verdaderamente vivificante.

El actor también compartió cómo hizo algo muy impresionante en la sociedad actual:

"Borré Instagram, dejé las redes sociales y empecé a centrarme un poco más en mí mismo y a hablar más con Dios, y ha sido muy reconfortante".

Es una elección a la que muchos de nosotros podemos aspirar a menor escala, ya sea silenciando las notificaciones durante la cena, tomándonos un día libre de las pantallas o eligiendo el domingo como día de descanso en lugar de pasar horas y horas navegando por Internet.

Y él no lo plantea como una moda pasajera o una fase. Para él, es la base sobre la que puede confiar tanto de día como de noche. En un mundo que valora el impulso y los logros, es un poderoso recordatorio de que la identidad y el equilibrio no provienen de los aplausos, sino de las raíces.

Un estilo de vida digno de celebrar

Tsuni-USA | sHUTTERSTOCK

Lo que hace que el testimonio de McLaughlin sea especialmente significativo —y refrescante— es que no se trata de perfección o piedad. Se trata de una presencia intencional. Se trata de elegir la quietud cuando es más fácil el ruido, elegir la oración cuando la distracción llama, elegir la paz interior sobre la validación externa.

Es una postura que invita tanto a jóvenes como a adultos a reflexionar sobre lo que realmente da estabilidad al corazón. Para los fans de Stranger Things, muchos de los cuales son jóvenes adultos, el viaje de McLaughlin ofrece un tipo de heroísmo que no depende de vencer a enemigos sobrenaturales, sino del valor en el mundo real: el valor de hacer una pausa, rezar y afianzarse en algo que perdura.