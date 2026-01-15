El Papa León XIV podría visitar México este año

En audiencia privada, el Santo Padre manifestó su deseo e interés de estar pronto en México para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe

El Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México y Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, fueron recibidos por el Papa León XIV en una audiencia privada el miércoles 14 de enero de 2026. Durante el encuentro, que tuvo una duración de 40 minutos, el Papa expresó su deseo e interés de visitar México.

El comunicado oficial, difundido por la Arquidiócesis Primada de México, informa que, durante la reunión, el Cardenal Aguiar Retes compartió con el Pontífice los avances del proceso sinodal dentro de la Arquidiócesis, tras lo cual, el Papa agradeció el trabajo que sacerdotes, religiosos y laicos han realizado en este proceso de escucha y discernimiento.

Además, León XIV expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual se abre el tiempo de peregrinaciones del 2026.

Encomendar su pontificado

El Arzobispo Primado aprovechó la audiencia para reiterar al Papa la invitación que le hizo pocos días después del cónclave para visitar México. El Santo Padre agradeció y manifestó su deseo e interés de estar pronto el país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.