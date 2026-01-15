El cardenal Pizzaballa anima a los peregrinos de Tierra Santa a regresar

El cardenal Pierbattista Pizzaballa de Jerusalén animó a los católicos a reanudar las peregrinaciones a Tierra Santa, que es "absolutamente segura"

Los peregrinos deben sentirse seguros al regresar a Tierra Santa, afirmó el cardenal Pierbattista Pizzaballa en una reciente entrevista con Vatican News.

"Tierra Santa es el quinto Evangelio. También me gusta llamarlo una especie de octavo sacramento, porque permite experimentar un encuentro con Jesús, físicamente, que se puede tocar", dijo el cardenal.

El cardenal Pizzaballa es el patriarca latino de Jerusalén.

Aunque el líder de la Iglesia reconoció que una peregrinación a Tierra Santa no es absolutamente necesaria para ser un "buen cristiano", dijo que una persona que visita Tierra Santa verá que su fe se vuelve "más fuerte y más concreta".

“Por eso animo a todos a venir a Tierra Santa, para tener esta maravillosa experiencia de encuentro con Jesucristo y su humanidad”, afirmó.

Estas peregrinaciones, añadió el cardenal Pizzaballa, son "absolutamente seguras" ahora que el alto el fuego está en vigor y los grandes conflictos han terminado.

El impacto de la guerra en las peregrinaciones

Desde el comienzo de la Guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, la industria de las peregrinaciones a Tierra Santa se ha derrumbado en gran medida, en detrimento de las economías israelí y palestina.

En 2024, el Ministerio de Turismo de Israel informó que el sector turístico extranjero perdió 4.675 millones de dólares estadounidenses desde el año anterior.