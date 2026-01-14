(VIDEO) Oración por la paz, inspirada en San Francisco, de León XIV

A 800 años de la muerte de san Francisco de Asís, el Papa León XIV subraya la vigencia de una paz que nace del Evangelio y abraza a toda la creación en una oración

En una carta con motivo del 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís, el Papa León XIV afirmó que el testimonio del santo italiano “sigue hablando” a un mundo herido por guerras, divisiones y crisis ecológica, recordando que la verdadera paz nace de una profunda reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. Hagamos esta oración por la paz, inspirada en san Francisco...