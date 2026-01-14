¿Será declarado santo el papa Benedicto XVI?

Es posible que en un futuro próximo se abra la causa para la beatificación y canonización para que el papa Benedicto XVI sea declarado santo

Desde 1900 ha habido 12 papas, y 4 de ellos han sido canonizados, uno beatificado y otro declarado venerable. Probablemente más notable es que de los últimos 7 papas, 5 de ellos están en proceso (o ya han completado) el camino hacia la beatificación o canonización. Teniendo esto en cuenta, algunos se han preguntado si el papa Benedicto XVI será incluido en ese número. Muchos lo consideraban un hombre santo durante su vida y sus escritos siguen inspirando a los católicos de todo el mundo.

Una canonización esperada

Su antiguo secretario, el arzobispo Georg Gänswein, comentó en diciembre en una entrevista con el canal de televisión alemán K-TV que "personalmente, tengo grandes esperanzas de que se abra este proceso".

Luego, en enero, el arzobispo Gänswein reveló en una entrevista con la revista católica Kelionė que "ahora, cuando el papa Benedicto XVI se ha ido para estar con el Señor, me doy cuenta de que no rezo tanto por él, sino a él, pidiéndole su ayuda".

El secretario-arzobispo no es el único que ha recurrido a la intercesión del papa Benedicto XVI; poco después de su muerte, el obispo brasileño Dom Antônio Carlos Rossi Keller, de la diócesis de Frederico Westphalen, autorizó una oración privada para solicitar la intercesión del pontífice fallecido.

Quizás entre los fieles de todo el mundo que lo amaban y estaban convencidos de su santidad, hay muchos que solicitan su intercesión en privado.

Período de espera de cinco años

EAST NEWS

Aunque muchos han expresado su interés en iniciar el proceso para su beatificación y canonización, la Iglesia católica suele aplicar un periodo de espera de cinco años tras el fallecimiento de una persona.

Esto significa que la Iglesia Católica no puede (en circunstancias normales) abrir una causa para el papa Benedicto XVI hasta 2027, ya que su muerte ocurrió el 31 de diciembre de 2022.

El papa actualmente reinante puede dispensar este período de espera, como en el caso de San Juan Pablo II. De hecho, fue el papa Benedicto XVI quien dispensó el período de espera para su predecesor.

En el momento de la muerte de Juan Pablo II, la Plaza de San Pedro se llenó de carteles y gente coreando, pidiendo que se reconociera inmediatamente su santidad: "Santo subito".