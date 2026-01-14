San Arnoldo Janssen, misionero y fundador de los verbitas

Nacido en Alemania en tiempos difíciles, san Arnoldo Janssen fue fundador y misionero pesar de la oposición y el escepticismo sobre él de la gente de su época

San Arnoldo Janssen nació en Goch, Alemania el 5 de noviembre de 1837. La dinámica familiar explica perfectamente por qué se sembró en él la vocación de misionero, primero porque sus padres fueron católicos de oración; en su hogar se rezaba el santo rosario a diario; el padre -que era muy devoto de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo - leía con frecuencia el prólogo Evangelio de san Juan y artículos de revistas misioneras durante las reuniones vespertinas de la familia.

Sacerdote, misionero y periodista

Después de cursar sus estudios básicos en Goch, ingresó al seminario par estudiar la Teología en Bonn y Münster. Fue ordenado sacerdote en la catedral de Münster el 15 de agosto de 1861.

Sus actividades fueron varias y prolíficas, pues se desempeñó como profesor en la escuela municipal de Bocholt, por su profunda devoción al Sagrado Corazón fue nombrado asesor diocesano del Apostolado de la Oración, propagó las publicaciones del Apostolado en los países de habla alemana y también fue capellán de las Ursulinas en Kempis.

Decidido dedicar su vida a despertar en la iglesia alemana la conciencia de su responsabilidad misionera, en 1873 renunció a su cargo docente y en 1874 fundó la revista misional "El pequeño Mensajero del Corazón de Jesús", que ofrecía noticias misionales y animaba a la gente de lengua alemana a colaborar con las misiones.

Tiempos difíciles para la Iglesia alemana

El siglo XIX fue complicado para la Iglesia católica europea. En la Alemania del imperio de Prusia se vivía la Kulturkampf, que durante la década de 1870 representó una lucha entre la Iglesia Católica y el gobierno secular. Las casas de las órdenes religiosas fueron cerradas y sus integrantes fueron dispersados, encarcelaron obispos y por un tiempo el gobierno dejó solamente los institutos de educación y después, únicamente los que se dedicaban a la salud, pero pasando al control del Estado.

Es en este contexto en el que el santo fundó en 1875, fundó la Sociedad del Verbo Divino en Steyl, Países Bajos, con el objetivo de formar sacerdotes misioneros para evangelizar en tierras lejanas, especialmente en China.

A pesar de las controversias y oposiciones en las que se vio envuelto debido a que la gente culta e influyente de su tiempo veía con escepticismo su obra, su inquebrantable fe, su entrega absoluta a Dios y su compromiso con los problemas de su tiempo lo llevaron a establecer también a las Siervas del Espíritu Santo (Hermanas Misioneras) y las Siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua (Hermanas de clausura).