León XIV explica cómo el hombre puede vivir una “relación de amistad” con Dios

En un Aula Pablo VI abarrotada, el Papa, aquejado de un ligero resfriado, continuó su nueva serie de catequesis dedicadas al Concilio Vaticano II, iniciada la semana anterior. Explicó entonces su deseo de "redescubrir la belleza y la importancia" de este concilio, celebrado entre 1962 y 1965, y al que describió como "el faro que ha guiado el camino de la Iglesia" durante los últimos 60 años.



León XIV quiso dedicar su enseñanza del día a "uno de los documentos más bellos e importantes del Concilio", la Constitución Dogmática Dei Verbum, promulgada por el Papa Pablo VI el 18 de noviembre de 1965. Destacó cómo este texto pone de relieve la "relación de amistad" establecida por Dios con los hombres a través de Jesús.



"No somos iguales a Dios, pero Dios mismo nos asemeja a él en su Hijo", enfatizó el Papa. Al hacerse hombre, Jesús, explicó, "restableció" el diálogo entre Dios y la humanidad a pesar del pecado original, y "la única condición de la nueva alianza es el amor".



Con esta alianza “nueva y eterna” establecida por Dios, “nada podrá separarnos de su amor”, afirmó el líder de la Iglesia Católica. Señaló que la revelación divina “tiene el carácter dialógico de la amistad” y, por lo tanto, se nutre de palabras verdaderas y no de silencio.



La Constitución Dei Verbum nos recuerda cuánto nos habla Dios, afirmó el Papa. Señaló que, a diferencia de la charla ociosa, "que permanece superficial y no crea comunión entre las personas", el habla "sirve no solo para intercambiar información", sino para "revelar" la identidad de Dios. Así, al hablar a la humanidad, Dios se convierte en su "aliado" y la invita a "una amistad con él", enfatizó.