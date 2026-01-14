La catedral gótica medieval más septentrional

En Noruega, donde el frío y la luz forjan leyendas, la Catedral de Nidaros se alza como un milagro gótico. Iniciada en 1070 y terminada en 1300, ha presenciado la coronación de reyes y sigue siendo un símbolo viviente de la fe en el corazón del norte de Europa

Construir una catedral gótica en la Edad Media ya era una hazaña. Construir una en los confines del norte de Europa, en los confines del Ártico, parecía casi imposible. Sin embargo, ahí está, la catedral medieval más septentrional del mundo, testigo silencioso de siglos de fe. Ubicada en Trondheim, Noruega, la Catedral de Nidaros comenzó a construirse en 1070 y se completó en 1300. Es un lugar importante en Noruega, donde se celebraron las coronaciones de sus reyes. Hoy en día, es la sede de una diócesis de la Iglesia de Noruega, de religión luterana.

La Catedral de Nidaros, llamada Nidarosdomen en noruego, debe su nombre al antiguo nombre de la ciudad donde se alza: Trondheim. La ciudad se conocía antiguamente como Nidaros, que significa "la desembocadura del Nidelva", el río que la atraviesa antes de desembocar en el mar de Noruega.

Capital del reino medieval, Nidaros también era el lugar tradicional de coronación de los reyes noruegos. Harald Cabello Hermoso (Harald I, 865-933) fue el primer soberano proclamado rey allí. Si bien Trondheim se convirtió con el tiempo en el nombre oficial, Nidaros permaneció asociado a la historia religiosa de la ciudad, lo que explica por qué la catedral conservó este nombre.

En la Edad Media, la catedral convirtió a Nidaros en uno de los principales lugares de peregrinación cristiana, junto con Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. La Peregrinación de San Olaf (o Camino de San Olaf) sigue los pasos del rey Olaf, canonizado tras su muerte en 1030 en Stiklestad. La Catedral de Nidaros, que alberga su tumba y fue el centro espiritual medieval de Noruega, es el destino final. La peregrinación une numerosas rutas de toda Noruega y países vecinos, como Suecia. La ruta principal recorre aproximadamente 640 km desde Oslo.

Una "Notre-Dame de París" en pie contra los vientos polares

En el norte de Europa, la Catedral de Nidaros es la catedral gótica medieval más septentrional del mundo. Su aspecto casi surrealista sorprende a los visitantes: en un país donde la mayoría de las iglesias son de madera, los edificios de piedra son escasos y ninguno rivaliza con su monumentalidad. Al contemplar la fachada de la Catedral de Trondheim, se reconoce de inmediato la influencia de los grandes edificios góticos franceses: su portal esculpido y su armoniosa elevación evocan, en cierto modo, una versión nórdica más compacta de Notre Dame de París.

Las campañas de restauración aún están en marcha

La construcción de la Catedral de Nidaros comenzó alrededor de 1070 y continuó hasta principios del siglo XIV. Con el tiempo, el edificio sufrió varios desastres: un incendio en 1328, otro en 1531 que destruyó el crucero y la parte occidental de la nave, y nuevos daños en 1709 y 1719. La restauración comenzó en 1869 bajo la dirección de arquitectos alemanes y posteriormente noruegos, y se completó oficialmente en 2001, devolviendo al edificio su esplendor gótico.

Sin embargo, la catedral sigue siendo un lugar de trabajo activo. El Taller de Restauración de la Catedral de Nidaros (NDR) se encarga de su mantenimiento continuo. En 2024-2025, un importante proyecto se centrará en la restauración del hastial sur, que se vio afectado por el uso de piedra de mala calidad durante la restauración anterior. Además, el NDR ha convocado un concurso para diseñar nuevas puertas para el portal oeste, que sustituyan las provisionales instaladas en la década de 1930.

[IMÁGENES] Descubre la catedral y sus restauraciones