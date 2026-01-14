Aleteia
Inaugurado el medallón de León XIV para San Pablo Extramuros

pope-leo-xiv-mosaic-vatican-st-paul-outside-the-walls-

© Vatican Media

I.Media - publicado el 14/01/26
El medallón, de 137 centímetros de diámetro, fue creado con casi 15 mil teselas, realizadas con técnicas que continúan la tradición vaticana. Aún se desconoce la fecha de su instalación en San Pablo Extramuros

El taller de mosaicos del Vaticano, organismo adscrito a la Fábrica de San Pedro, ha finalizado la creación del medallón de mosaico dedicado al nuevo papa, anunció el Vaticano el 14 de enero de 2026. Este medallón, que fue regalado a León XIV por el equipo encargado de su creación, se integrará próximamente en la galería de los papas situada en la Basílica de San Pablo Extramuros.

Tags:
mosaicopapa leon xivsanta sede
