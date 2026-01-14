Inaugurado el medallón de León XIV para San Pablo Extramuros

El taller de mosaicos del Vaticano, organismo adscrito a la Fábrica de San Pedro, ha finalizado la creación del medallón de mosaico dedicado al nuevo papa, anunció el Vaticano el 14 de enero de 2026. Este medallón, que fue regalado a León XIV por el equipo encargado de su creación, se integrará próximamente en la galería de los papas situada en la Basílica de San Pablo Extramuros.

El medallón, de 137 centímetros de diámetro, fue creado con casi 15 mil teselas, realizadas con técnicas que continúan la tradición vaticana. Aún se desconoce la fecha de su instalación en San Pablo Extramuros

El medallón de mosaico, de 137 centímetros de diámetro, fue creado por un equipo de artesanos especializados del Vaticano utilizando vidrio y esmalte dorado aplicados a una estructura metálica. Las casi 15.000 teselas, realizadas con la antigua técnica del mosaico tallado, se fijaron con estuco al aceite, siguiendo la tradición vaticana.

© Vatican Media

La obra se desarrolló a partir de un boceto pictórico de Rodolfo Papa, quien pintó un óleo sobre lienzo del mismo tamaño que el medallón de mosaico, especialmente diseñado para su transposición al mosaico. Se basó en la fotografía oficial del retrato del Papa, que lo representa con una leve sonrisa, luciendo la casulla roja y el palio que simbolizan su cargo.

El medallón se instalará en la nave lateral derecha de la Basílica, junto al retrato del Papa Francisco, a una altura aproximada de 13 metros. Aún no se ha anunciado la fecha exacta de su instalación. El boceto original se conservará en la Basílica de San Pedro del Vaticano, junto con la serie completa de retratos papales.

La Galería de los Papas, un signo de continuidad a lo largo de 2000 años de historia

© Aleteia

La galería de los papas en San Pablo Extramuros recorre la nave central y las naves laterales de esta basílica, simbolizando poderosamente la continuidad entre San Pedro y sus sucesores. El medallón del papa reinante está permanentemente iluminado, ofreciendo un raro ejemplo en el arte sacro de la representación de una figura viva.