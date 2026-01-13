(VIDEO) La penitencia más popular en la Edad Media

Entre disciplinas severas, manuales penitenciales y la expansión de la confesión privada, la Edad Media transformó la penitencia en una práctica profundamente integrada a la vida cristiana

Si en los primeros siglos la penitencia fue un camino largo y excepcional, la Edad Media marcó un giro decisivo en la historia del sacramento. Fue entonces cuando la confesión comenzó a integrarse de manera regular en la vida cristiana, dando forma a una práctica más personal y frecuente que aún hoy define la experiencia del perdón en la Iglesia.