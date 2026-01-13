Una campaña para ayudar a contrarrestar el frío en los conventos de clausura

Con la campaña "Que no pasen tanto frío, en tus manos está", la fundación DeClausura busca recaudar fondos para ayudar a 80 monasterios y conventos de España a afrontar los gastos de calefacción durante el invierno

La Fundación DeClausura -una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los monasterios y conventos de clausura- anunció una nueva campaña de captación de fondos destinada a apoyar a los monasterios y conventos con los elevados gastos de calefacción durante los meses de invierno. Esta iniciativa cobra especial importancia tomando en cuenta que esta Navidad ha sido la más fría en España en los últimos 15 años.

El objetivo es reunir, durante enero, 100 mil euros que destinarán a 80 monasterios de toda España, país con la mayor cantidad de cenobios en el mundo.

La Fundación reconoce que el invierno es especialmente duro para las comunidades de clausura debido a que sus edificios antiguos -construidos con muros de piedra y ventanas de un solo cristal- son muy difíciles de calentar, por lo cual sus pasillos, refectorios, salas de trabajo, capillas, celdas y espacios de estudio permanecen a temperaturas muy bajas durante el invierno.

Para paliar la elevación drástica de los costos durante el invierno, muchas comunidades se ven obligadas a limitar el encendido de la calefacción, sin embargo, esto puede afectar seriamente la salud, especialmente de los miembros más grandes de la comunidad y de quienes sufren de enfermedades crónicas como la artritis.

También reconocen que estos costes se suman a las cuotas de mantenimiento y restauraciones o reparaciones necesarias dado que son edificios antiguos, con problemas de humedad constante y descomposturas de su maquinaria.

La fundación da cuenta de los sistemas de calefacción precarios que tienen muchos de los monasterios, especialmente aquellos que se encuentran en zonas rurales o alejados de las grandes ciudades: estufas, gasóleo, calderas de pellets e incluso estufas de leña.

Con esta iniciativa, y por segundo año consecutivo, DeClausura pretende marcar la diferencia en la calidad de vida de monjas y monjes durante los meses más duros del año.