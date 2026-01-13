¿Te tienta el divorcio? Aquí te decimos por qué es mala idea

¿Estás pensando en llamar hoy mismo a un abogado especializado en divorcios? Antes de hacerlo, aquí tienes algunas razones por las que es importante dar un paso atrás, respirar hondo y luchar por el amor

El primer lunes de enero es uno de esos días que tanto gustan a los abogados especializados en divorcios. Las estadísticas sugieren que es uno de los días más ajetreados del año en cuanto a solicitudes de divorcio, el momento en que las parejas se miran después del estrés navideño, la reflexión de Año Nuevo y algunas discusiones sin resolver y piensan: "Se acabó. He terminado".

Si ese pensamiento ha pasado por tu mente, respira hondo. Da un paso atrás. Y, por favor, no corras al abogado. El divorcio puede parecer una señal de salida iluminada con neón parpadeante, pero en realidad, a menudo es la puerta de emergencia que conduce directamente a una vida llena de corrientes emocionales.

La vida en matrimonio

StockPhotoDirectors | Shutterstock

Seamos honestos. El matrimonio no es para los débiles de corazón. Es difícil. Puede parecer injusto. Exige humildad, sacrificio, paciencia, perdón... y luego perdón otra vez. Pero antes de decidir marcharte, vale la pena recordar algunas verdades, dichas con amor, realismo y un poco de sabiduría católica.

Sin embargo, primero es necesario hacer una advertencia: nada de lo anterior ni de lo que se expone a continuación se aplica a situaciones de abuso. Si usted o sus hijos están sufriendo daños emocionales, físicos o espirituales, busque ayuda. La Iglesia no pide a nadie que permanezca en peligro. Hable con un sacerdote, un consejero, seres queridos de confianza o un servicio de apoyo. Su seguridad, dignidad y vida son importantes para Dios, y para nosotros. Ahora, las verdades:

1 El césped no es más verde al otro lado

Por muy brillante que parezca la vida "soltera, tranquila y libre en Internet, el divorcio rara vez soluciona lo que duele. Los problemas no desaparecen por arte de magia solo porque desaparezca el certificado de matrimonio. En muchos casos, simplemente se trasladan contigo a la siguiente casa.

¿Esa molesta costumbre que tiene tu cónyuge? Otra persona tendrá otra. ¿Esa soledad que sientes? Puede hacerse más intensa. ¿Ese deseo de "empezar de cero"? Por lo general, conlleva nuevas complicaciones, papeleo y carga emocional.

La verdad es que, vayas donde vayas, te llevas contigo a ti mismo.

2 Tu familia nunca volverá a ser la misma

A la gente le gusta adornar el divorcio con palabras bonitas: crianza compartida, familia reconstituida, nueva etapa. Y sí, muchas parejas separadas hacen un trabajo extraordinario y lleno de amor criando a sus hijos. Pero incluso en el mejor de los casos, hay dolor.

Los cumpleaños cambian. Las vacaciones se dividen. Los conciertos escolares se convierten en una logística. La Navidad se convierte en una negociación. Y a lo largo de todo eso, los niños aprenden a sonreír mientras se reorganiza su mundo.

La familia ya no se presenta como un frente unido. He incluso cuando todos se comportan de manera ejemplar, algo sagrado se ve alterado. Una casa dividida nunca vuelve a ser la misma.

3 Los votos matrimoniales realmente significan algo

En un mundo en el que el compromiso es opcional y los sentimientos mandan, el matrimonio católico es gloriosamente obstinado. Cuando decimos "para lo bueno y para lo malo", la Iglesia lo dice en serio. No: "Para lo bueno y para lo malo, a menos que las cosas se pongan molestas". No: "Para lo bueno y para lo malo, a menos que esté cansado".

El matrimonio no está diseñado para atraparte. Está destinado a anclarte. Y es cierto que las anclas a veces se sienten pesadas, pero evitan que te arrastre la corriente.

4 El amor no es un sentimiento, es una decisión

Los sentimientos cambian. Las chispas se apagan. La química cambia con las temporadas de estrés, fatiga, enfermedad, decepción y, simplemente, con el paso del tiempo. Las parejas que permanecen juntas no son aquellas que de alguna manera logran sentirse locamente enamoradas todos los días. Son aquellas que siguen eligiendo el amor incluso en los días en que no es fácil.

En el matrimonio real, el amor a menudo se manifiesta cuando preferirías retirarte, estar dispuesto a disculparte primero, dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón, elegir la amabilidad cuando la venganza te parecería satisfactoria y decidir tener esperanza cuando la desesperación te susurra más fuerte. Ese tipo de amor es poderoso. Es el amor que forma el carácter, estabiliza a los hijos, fortalece a las familias y construye silenciosamente la eternidad.

5 Y finalmente... Dios aún no ha terminado tu historia

Prostock-studio | Shutterstock

Si hoy te sientes tentado por el divorcio, probablemente sea porque algo te duele. Quizás estés agotado, decepcionado, profundamente herido o simplemente desgastado por años de intentos. Ese dolor es real, y la Iglesia no te pide que finjas que no existe. Pero también te invita con delicadeza a no tomar una decisión permanente durante una temporada de sufrimiento.

Antes de buscar ayuda legal, busca otro tipo de ayuda. Busca la gracia. Habla con alguien que luche por tu matrimonio contigo: un sacerdote, un terapeuta, un amigo que os quiera a los dos, tu cónyuge en un momento de sincera vulnerabilidad y, sí, sobre todo, Dios. La gracia tiene una forma misteriosa de llegar tarde, pero de alguna manera justo a tiempo.

El matrimonio no es ordenado, predecible ni indoloro. No es un cuento de hadas. Pero para aquellos que siguen luchando, rezando, perdonando, riendo de nuevo y atreviéndose a tener esperanza, puede convertirse en una de las aventuras amorosas más asombrosas, santificadoras y llenas de alegría de este lado del cielo.