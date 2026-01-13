¿Se podría celebrar la beatificación de Fulton Sheen este año?

Estaba previsto que el arzobispo Fulton Sheen fuera beatificado en 2019. Según The Pillar, se espera que el Vaticano anuncie pronto una nueva fecha para la beatificación

Según fuentes cercanas al proceso de beatificación, informa The Pillar, se espera que la Santa Sede anuncie en las próximas semanas una nueva fecha para la beatificación de Fulton Sheen, que previsiblemente tendrá lugar en septiembre de 2026.

Beatificación aplazada en el último minuto

Sheen estuvo a punto de ser beatificado en diciembre de 2019. El Papa Francisco había aprobado previamente un milagro atribuido a su intercesión y fijado una fecha específica para la ceremonia. Sin embargo, menos de tres semanas antes del evento previsto, el proceso se detuvo a petición del entonces obispo de Rochester.

El motivo fue el temor de que, como ordinario de la diócesis de 1966 a 1969, Sheen pudiera ser acusado de responder indebidamente a casos de abuso sexual. Se prestó especial atención al caso de un sacerdote que presuntamente cometió abusos sexuales contra adultos incluso antes de que Sheen llegara a la diócesis.

Los documentos eclesiásticos y los hallazgos posteriores demostraron claramente que Fulton Sheen no confió ningún ministerio al clero y que las decisiones que llevaron a los delitos posteriores se tomaron bajo la tutela de su sucesor. Cabe destacar que no se presentaron cargos contra Sheen durante el período legal del estado de Nueva York.

El camino hacia la beatificación ha sido despejado

Otro factor que retrasó el juicio fue el proceso de quiebra de seis años de la Diócesis de Rochester, relacionado con la resolución de casos históricos de abuso. Este concluyó con la aprobación de un fondo de compensación para víctimas por un valor aproximado de 250 millones de dólares.

Según personas implicadas en el proceso de beatificación, solo la conclusión de esta etapa permitió a la Santa Sede volver al caso de Sheen sin temor a nuevas acusaciones sin resolver.

Milagro

El milagro que allanó el camino a la beatificación fue la supervivencia, médicamente inexplicable, de un bebé que nació muerto en 2010.