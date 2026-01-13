Scott Adams, creador de ‘Dilbert’ muere de cáncer: se convirtió al cristianismo antes de morir

<em>El caricaturista, a quien le diagnosticaron cáncer de próstata en 2025, reveló su apertura al cristianismo antes de morir</em>. Tras su muerte, su esposa leyó un mensaje final para sus lectores y oyentes en el que dice que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador

Scott Adams murió el martes 13 de enero de 2026. Y antes de hacerlo, dejó un mensaje final para sus lectores y oyentes en el que dice que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.

Esta carta fue leída por su ex esposa en redes sociales.

"Si estás leyendo esto, significa que las cosas no me han ido bien. Antes de irme, tengo algunas cosas que decir. Mi cuerpo me falló antes que mi mente. Escribo estas palabras el 1 de enero de 2026, en mi sano juicio: 'Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y espero pasar la eternidad con Él…'"

Scott Adams y su enfermedad

Creador de la tira cómica de Dilbert, publicó durante años en periódicos internacionales y sus libros fueron editados en diferentes idiomas.

Adams, de 68 años, anunció en el episodio del 4 de enero de su podcast "Real Coffee with Scott Adams" que tenía la intención de convertirse al cristianismo antes de morir. Explicó que su decisión fue motivada por amigos y oyentes cristianos que le recordaron repetidamente que, incluso al final de la vida, aún hay tiempo para aceptar a Jesús.

“Generalmente lo ignoran porque no es un tema del que quiero hablar”, dijo Adams.

Se describió a sí mismo como una persona que “no era creyente” pero que siempre respetó a los cristianos.

“También respeto a todo cristiano que hace todo lo posible por convertirme”, dijo, y añadió con una sonrisa: “Porque, ¿cómo podría creer que realmente crees en tu religión si ni siquiera intentas convertirme?”.

“Por eso, tengo un gran respeto por quienes se preocupan tanto por mí que desean que me convierta y que están haciendo todo lo posible para convencerme”, dijo. “Por eso hoy, por primera vez, oirán que planeo convertirme”.

Adams señaló que "todavía tenía tiempo" para convertirse en cristiano antes de morir y añadió: "Por lo que tengo entendido, nunca es demasiado tarde".

Adams dijo que creía que la "teoría cristiana dominante" significaba que iría al cielo si "vivía una buena vida" y abrazaba la fe.

"Así que, amigo cristiano: sí. Ya viene. No tienes que convencerme", dijo. "He llegado a la conclusión de que el balance de riesgos y posibles beneficios es perfectamente razonable. Si resulta que no hay nada, no pierdo nada. Pero respeto tus deseos y quiero hacerlo".

Adams continuó: “Si resulta que hay algo ahí, y el modelo cristiano es el más cercano a la verdad, entonces gano”.

"Prometo que me convertiré."

En una publicación en X después del lanzamiento del podcast, Adams escribió que mantendría el asunto privado.

“Aprecio las muchas sugerencias y preguntas, pero lo que suceda después es asunto entre Jesús y yo”, dijo.

En mayo de 2025, Adams anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata metastásico. A principios de 2026, Adams declaró que sus posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas y que se encontraba paralizado de cintura para abajo.