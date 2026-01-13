Por qué es importante el centenario de Gaudí y por qué se le concede un año

En junio de 2026, España conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el visionario detrás del horizonte más reconocible de Barcelona

En junio de 2026, España conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el visionario creador del skyline más emblemático de Barcelona. Sin embargo, el centenario es más que un hito cultural. Se ha convertido en un evento espiritual, tan importante que la Iglesia Católica y las autoridades españolas dedicaron un año conmemorativo entero a su vida y obra.

Gaudí falleció el 10 de junio de 1926. A menudo se le considera un artista atípico, un genio cuyas curvas y colores desafían las etiquetas fáciles. Pero para el propio Gaudí, la arquitectura nunca estuvo separada de la fe.

“Mi cliente no tiene prisa”, dijo una vez, refiriéndose a Dios.

Esa convicción explica por qué su obra maestra inacabada, la Sagrada Familia, funciona no solo como una basílica, sino como un vasto catecismo en piedra.

Una basílica construida como un credo

La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882 y continúa en la actualidad. Cada fachada, torre y símbolo tiene un carácter intencionadamente teológico. La Fachada de la Natividad proclama la alegría y la encarnación; la Fachada de la Pasión confronta el sufrimiento y el sacrificio; la futura Fachada de la Gloria evoca la resurrección y la vida eterna. Los visitantes no recorren un edificio, sino que recorren los misterios centrales del cristianismo.

Esta integración de fe y belleza es la razón por la que el centenario de Gaudí resuena más allá de los círculos arquitectónicos. En una época en la que las iglesias europeas suelen ser reducidas a patrimonio, Gaudí ofrece un modelo diferente: un espacio sagrado que evangeliza a través de la forma, la luz y la proporción.

¿Por qué un “Año Gaudí”?

La designación de un año conmemorativo completo permite a las instituciones ir más allá del simbolismo y alcanzar un compromiso sostenido. Exposiciones, congresos académicos, liturgias y eventos públicos explorarán a Gaudí no solo como un innovador, sino como un creyente cuya disciplina creativa se forjó a partir de la oración diaria, el ayuno y una vida cada vez más marcada por la sencillez.

El momento también es significativo. El centenario coincide con el examen por parte del Vaticano de la causa de beatificación de Gaudí, un proceso que comenzó en 2003 y que refleja el creciente reconocimiento de su santidad personal. Si bien la santidad nunca está garantizada, el mero hecho de que exista tal causa desafía las suposiciones modernas sobre dónde se puede encontrar la santidad.

Para Gaudí, la santidad se trabajaba con herramientas de dibujo, geometría y paciencia.

Fe, cultura y relevancia moderna

El Año Gaudí también refleja un momento cultural más amplio. En una Europa secularizada en busca de sentido, Gaudí demuestra que la fe y la creatividad no son rivales. Su obra sugiere que la creencia no reprime la imaginación, sino que la expande.

Mientras España se prepara para recibir la atención mundial en 2026 —posiblemente incluyendo una visita papal— , el centenario de Gaudí ofrece un inusual punto de convergencia. Arte, fe, turismo y teología se unen en una figura que pertenece plenamente a los cuatro.