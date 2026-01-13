Este santo podría rivalizar con Spider-Man

¿Qué puede tener en común este santo con Spider-Man?, que muchos acontecimientos milagrosos están relacionados con san Félix, que es patrón de las arañas

Spider-Man es muy conocido en la cultura popular por sus extraordinarias habilidades, que están relacionadas con la picadura de una araña radioactiva. Puede trepar por las paredes, lanzar telarañas y utilizar su "sentido arácnido" para salir de situaciones peligrosas. Un santo que podría rivalizar con Spider-Man es san Félix de Nola, conocido popularmente como el santo patrón de las arañas.

Una vida de milagros

Vivió en el siglo III y gran parte de su vida está envuelta en leyendas.

Según la Leyenda Dorada, san Félix tenía una fe inquebrantable en Dios, que le protegió de algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, "cada vez que llevaban a Félix ante un ídolo para obligarle a sacrificarse ante él, soplaba sobre él y este se hacía pedazos".

Además, sus enemigos paganos a menudo huían ante la presencia de Félix, ya que esta les provocaba dolor físico.

"Algunos paganos vinieron a apresar a Félix, pero fueron afectados por un dolor insoportable en las manos. Gritaban de dolor, y Félix les dijo: 'Decid: "Cristo es Dios", y el dolor os abandonará'. Ellos pronunciaron las palabras y quedaron curados".

Patrón de las arañas

Félix también podía pasar desapercibido gracias a unos cuantos "amigos arañas".

"Un día, mientras predicaba y sus perseguidores lo buscaban, se escabulló por un estrecho hueco en la pared de una casa en ruinas y se escondió allí. En un santiamén, por orden de Dios, las arañas tejieron una telaraña que cubría todo el espacio. Los perseguidores, al ver la telaraña, pensaron que nadie podía haber pasado por el hueco y siguieron su camino".

Teniendo todo esto en cuenta, la fe de san Félix podría rivalizar sin duda con los poderes radioactivos de Spider-Man, que en ocasiones depende más de su traje especial que de cualquier otra cosa.