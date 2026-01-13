El impactante testimonio del padre Lucjan con el Niño Jesús

"Hay que aprovechar todas las posibilidades", pensó el padre Lucjan Bielas, tomando la novena en sus manos. El tumor más agresivo que había atacado su cuerpo no iba a esperar

Era la primavera de 2020. El padre Lucjan Bielas, de 68 años, activo pastor y científico de la diócesis de Cracovia, notó en sí mismo unos síntomas preocupantes: sangre en la orina. "¿Cómo? ¿Cáncer? Pero si no me duele nada", fue su reacción al escuchar el diagnóstico en la consulta del urólogo. "Hay que extirparlo. Lo mejor es hacerlo mañana, porque cada minuto cuenta", respondió el médico. Aquí su impactante testimonio.

El toque de Dios

Cuatro días después, ya había sido operado. "G4, es decir, el grado más alto de malignidad", leyó en los resultados de los exámenes histopatológicos y se dio cuenta cada vez más de la gravedad de la situación. En los rostros de los médicos veía preocupación y desesperanza. Era un tipo de cáncer que pronto da metástasis.

"Quizás no temía tanto a la muerte como al hecho de tener que poner aún más en orden mi vida antes de partir, porque el tiempo podía ser corto", dice. "Y sucedió algo extraordinario. Durante la misa, empecé a darme cuenta de nuevo del significado de las palabras de la oración que el sacerdote reza antes de la comunión".

"Señor Jesucristo, que la recepción de tu Cuerpo y tu Sangre (...) gracias a tu misericordia (...) me proteja y cure eficazmente mi alma y mi cuerpo". Las palabras "y mi cuerpo" resonaban en su cabeza y se tomaba muy en serio que Cristo está realmente presente en el pan y el vino consagrados.

"Si creo que realmente toco el Cuerpo de Cristo, tal como lo tocaban las personas a las que sanó hace siglos, eso significa que Él también puede sanarme a mí", comprendía cada vez más.

Imagen del Niño Jesús

"¿Para qué me necesita Dios siendo sano?", comenzó a preguntarse en sus oraciones. Y descubrió que Dios quería que dirigiera la Pastoral de los Trabajadores Ora et Labora, de la que había decidido ocuparse antes de la pandemia, cuando se jubiló.

A pesar de la pandemia y de la suspensión de las actividades pastorales, decidió seguir adelante. Junto con las personas de la pastoral, visitó el Santuario de San José en el convento de las benedictinas de clausura en Cracovia, que parecía ideal para establecer la obra.

Era el 19 de junio de 2020, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Ewelina, que les recibió en la puerta, comenzó a hablarles con gran fe de las gracias obtenidas por intercesión de la milagrosa estatua del Niño Jesús, llamada Koletański, que se encuentra en su iglesia desde hace 200 años.

"Padezco un cáncer muy grave, que suele tener un final dramático", compartió el padre Lucjan su problema. Entonces, la hermana, con un rostro sereno, detrás del cual se escondía su fe, le puso en la mano un librito con la novena al Niño Koletański, una botella con agua en la que se había bañado la estatuilla y unas telas.

"La idea del Niño me pareció infantil al principio, pero cuando la muerte te mira a los ojos, uno se aferra a cualquier oración", dice el padre Lucjan. "Empecé a rezar esta novena con seriedad todos los días, y la oración iba acompañada de pensamientos siempre nuevos".

¿Quizás el Caribe?

La novena al Niño Jesús comenzó a asociarse en su mente con el Santísimo Sacramento. "Si te toco todos los días, Señor, si quieres, puedes purificarme", pedía. Las siguientes pruebas mostraron que no había metástasis en el organismo y que en la cicatriz de la primera operación no había rastros de cáncer.

"Estaba limpio, lo que, por supuesto, no significa que no vaya a volver".

Los médicos, sorprendidos por los resultados, renunciaron a la quimioterapia prevista y solo recomendaron un control regular.

"Entonces sentí muy claramente cómo las oraciones de cientos de personas me sacaban del problema", dice. "Satisfecho, fui a la capilla del hospital y pensé: "¿Quizás un viaje al Caribe? ¿Quizás una vuelta al mundo? ¡Disfruta de la vida!". Y casi al mismo tiempo sentí una voz interior que me decía: "Lucek, me estás molestando. Ponte a trabajar, porque te voy a retirar las subvenciones".

Ponte a trabajar

Así, comenzó a desarrollarse la Pastoral de los Trabajadores Ora et Labora, que da forma a la cultura del trabajo. Representantes de diferentes profesiones se reúnen cada mes en el convento de las hermanas bernardinas y encuentran soluciones concretas para el cambiante mercado laboral y en relación con Dios. Abordan el realismo, los retos concretos de la vida...

El padre Lucjan también comenzó a acompañar a grupos concretos: silvicultores, arquitectos, aviadores y... presos. Imparte catequesis para adultos, retiros... Y cada asociación de la que es pastor se basa en las rosas del Rosario Viviente.

"Hasta hoy rezo todos los días la novena al Niño de Koleta y, gracias a ella, visito espiritualmente Belén y Nazaret", dice. "He comprendido que, a través de la Eucaristía y el cumplimiento de la voluntad de Dios, soy miembro de la Sagrada Familia. Y el culto al Niño Jesús, que antes me parecía infantil, hoy me hace crecer junto con Jesús, en mi relación con Dios Padre, María y José.

"¿Cómo funciona?"

El sacerdote explicó, "Me di cuenta de que, al crecer, Jesús aprendió todos los comportamientos de la vida cotidiana en casa, de María y José. Observaba cómo hablaban, cómo trabajaban, cómo construían relaciones con los demás. Y luego compartía esa gran sabiduría, como cuando, con 12 años, discutía con los eruditos en el templo. Nosotros solemos fijarnos solo en su actividad pública. Sin embargo, aprendió en casa cómo comportarse en la comunidad de la Iglesia. Y eso es lo que yo también aprendo cada día de la Sagrada Familia".