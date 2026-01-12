Un obstáculo poco conocido para el amor a Dios

Dios nos pide, incluso nos ordena, que lo amemos. ¿No es contradictorio? ¿No debería ser el amor algo espontáneo y sin ningún obstáculo? ¿Podemos imaginar a un novio ordenando a su futura esposa que lo ame? ¿Por qué Dios nos ordena entonces sentir tal sentimiento hacia Él?
¿Acaso ese afecto no es algo natural, ya que Él es nuestro Creador y Salvador? ¿No deberíamos sentir gratitud y adoración por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que representa para nosotros? Si nuestro afecto por Él es tan evidente, ¿por qué nos ordena que lo amemos?
Una distancia que se convierte en obstáculo
De hecho, el mandamiento de Dios no es infundado, porque existen en nosotros varios obstáculos para amarlo. Algunos no aman a Dios debido a los escándalos que han marcado sus vidas: la muerte de un ser querido, la injusticia sufrida. Otros llegan incluso a odiarlo, víctimas de la imagen que se hacen de Él, la de un amo duro y sin corazón.
Por último, la mayoría simplemente no lo ama por indiferencia. Y la acelerada secularización de nuestras sociedades occidentales ha acelerado considerablemente este fenómeno.
Sin embargo, existe otra razón, menos conocida, para nuestro desamor hacia Dios. El Altísimo nos parece tan inmenso, tan grande, que nos cuesta sentir afecto por un ser tan considerable. La distancia entre Él y nosotros es tan grande que nos resulta difícil apegarnos a Él con un sentimiento de tierno afecto.
Somos tan frágiles, tan pequeños, tan insignificantes junto a su infinitud, que a algunos les parece irrazonable sentir algún tipo de apego afectivo por un ser de otra naturaleza que la nuestra. Esta es, por cierto, una de las razones por las que Dios se encarnó en Jesucristo: se trataba de reducir la distancia entre Él y nosotros.
Creer que Dios tiene corazón
Sin embargo, Dios sigue siendo Dios incluso después de la Encarnación. Entonces, ¿cómo motivar nuestro amor por Él? Para ello, es necesario, fundamental diría yo, creer que Dios tiene un corazón, y cuando hablo así de Dios, me refiero a la Trinidad en su totalidad, a las tres personas divinas del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Y este Corazón de Dios desea establecer una relación de verdadera amistad con los hombres, una relación basada en la reciprocidad y la confianza mutua.
A partir de ese momento, Dios deja de ser el Inconmensurable, el Incomprensible, y se revela tal y como es en realidad: el Amigo que puede ser conmovido por nuestras muestras de afecto. Esta es la verdadera razón por la que Dios nos pide que lo amemos. Desea establecer con nosotros una relación de amistad en la que se eliminen las distancias entre Él y nosotros.
Con este fin, envió a su Hijo a nosotros para que tomáramos conciencia de que es Alguien capaz de ser conmovido por nuestras muestras de amor, ¡porque tiene un corazón como nosotros!
Este es el milagro de la espiritualidad cristiana: reducir la distancia entre Dios y su criatura humana para establecer una comunión de corazones entre Él y nosotros.
Dios nos ha mandado que lo amemos para convencernos de que Él es alguien infinitamente amable, más allá de lo que podamos imaginar. Dios nos pide que lo amemos, no por temor, sino porque su divino Corazón lo pide.
¡Y ese Corazón es el Amor en perfección! Este es un argumento que no es superfluo que los cristianos destaquen, en un momento en que el primer mandamiento de amar a Dios se vuelve cada vez más ajeno a la mentalidad del individuo «posmoderno».
Entonces, el terrible obstáculo a este amor que se basaba en una verdad (la diferencia abismal entre el Ser divino y el nuestro), ese obstáculo será eliminado. De este modo, podremos saborear la felicidad de amar al Amor en personas (Padre, Hijo y Espíritu) y la alegría indescriptible de saber que somos amados por Él.