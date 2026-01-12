León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

El Papa León XIV recibió en el Vaticano el 12 de enero de 2026 a la política venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Esta política de derecha es considerada una posible alternativa al gobierno chavista, que se mantiene en el poder a pesar de la captura del presidente Nicolás Maduro por un comando estadounidense el 3 de enero. El partido de Machado afirmó que el propósito de la reunión era exigir la liberación de todos los presos políticos del país.

La política, activista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida por el Papa León XIV este lunes. Se espera que, durante la semana, continúe con una apretada agenda diplomática

Esta audiencia tuvo lugar nueve días después del arresto de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero en Caracas durante un operativo militar estadounidense que tomó por sorpresa a los soldados responsables de la seguridad del líder populista. Oficiales cubanos encargados de proteger al presidente fueron asesinados, incluido el coronel Humberto Alfonso Roca, quien estuvo a cargo de la seguridad del viaje del Papa Francisco a Cuba en septiembre de 2015. Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y narcoterrorismo, se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, EE. UU.

Loading View on Instagram

El 9 de enero, el Washington Post reveló que, antes de Navidad, el cardenal Parolin supuestamente había sugerido a los estadounidenses que aceptaran la exfiltración de Nicolás Maduro a Moscú. Este escenario, que evoca la salida prevista del presidente sirio Bashar al-Assad a Rusia en diciembre de 2024, fue recibido con firme desaprobación por la oposición venezolana. El Vaticano respondió al periódico estadounidense, declarando que era "decepcionante que elementos de una conversación confidencial se hayan revelado de una manera que no refleja fielmente su contenido", una observación que parece estar dirigida a la embajada estadounidense ante la Santa Sede.

El Vaticano insta a respetar los derechos humanos

Oficialmente, tanto el Vaticano como el episcopado venezolano han reaccionado con cierta moderación ante los recientes acontecimientos. Durante el Ángelus del 4 de enero, al día siguiente de la caída de Nicolás Maduro, el Papa indicó que seguía los acontecimientos en Venezuela con profunda preocupación.

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia para emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país", había afirmado el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico.

También hizo un llamado al respeto de los derechos humanos y civiles de todas las personas, y a trabajar juntos para construir un futuro pacífico de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres, quienes sufren debido a la grave situación económica. Reiteró, en esencia, el mismo llamado en su discurso ante el cuerpo diplomático el 9 de enero.

Dirigiéndose a los embajadores, el pontífice peruano-estadounidense los instó a "construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, para recuperarse de la grave crisis que ha afligido al país durante muchos años". También exigió respeto a la voluntad del pueblo venezolano y el compromiso de proteger los derechos humanos y civiles de todos. Expresó además su preocupación por la violación del principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países usar la fuerza para violar las fronteras de otros.

Una transición política que sigue siendo incierta

La política venezolana y activista de derechos humanos María Corina Machado lidera el partido liberal "Venezuela", que se ha opuesto sistemáticamente al gobierno chavista. Se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Aunque es pro-Washington y apoyó la línea dura adoptada por la administración Trump hacia el régimen de Caracas, el anuncio de su Premio Nobel de la Paz fue recibido con frialdad por Donald Trump, quien, según se informa, deseó haberlo recibido él mismo. Obligada a huir de Venezuela, viajó a Oslo en diciembre para recibir el prestigioso galardón, pero no llegó a tiempo para la ceremonia.

Su encuentro con el Papa forma parte de una serie de eventos en la apretada agenda diplomática de la líder opositora venezolana, quien se espera que se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump esta semana. Si bien Trump ha indicado que le gustaría recibir el Premio Nobel de la Paz, el Instituto Nobel ha aclarado que María Corina Machado no puede transferirle su premio, ya que este no puede compartirse, transferirse ni revocarse.

Por el momento, las autoridades estadounidenses han indicado que pueden tolerar cierto grado de continuidad en Caracas, mientras que Venezuela está dirigida interinamente por Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el gobierno de Maduro y parece estar adoptando un enfoque más pragmático. El presidente Trump ha afirmado que su principal objetivo es restablecer el acceso de las empresas estadounidenses al petróleo venezolano, país con las mayores reservas petroleras del mundo.