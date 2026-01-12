Aleteia
León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

I.Media - publicado el 12/01/26
La política, activista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida por el Papa León XIV este lunes. Se espera que, durante la semana, continúe con una apretada agenda diplomática

El Papa León XIV recibió en el Vaticano el 12 de enero de 2026 a la política venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Esta política de derecha es considerada una posible alternativa al gobierno chavista, que se mantiene en el poder a pesar de la captura del presidente Nicolás Maduro por un comando estadounidense el 3 de enero. El partido de Machado afirmó que el propósito de la reunión era exigir la liberación de todos los presos políticos del país.

Tags:
america latinapapa leon xivvenezuela
