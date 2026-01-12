León comparte la pregunta de su sobrina con los jóvenes de Roma

"Para encender el mundo, ¡hace falta un corazón ardiente!", dijo el Papa a los jóvenes de su diócesis

“Una vida hecha de vínculos sin relación o de gustos sin afecto nos decepciona, porque estamos hechos para la verdad”, aseguró el Papa León XIV a miles de jóvenes de la Diócesis de Roma, reunidos en el Vaticano el 10 de enero de 2026. Los animó a comprometerse con “corazón ardiente” en la política y en la Iglesia, y les pidió “la fuerza para dar el primer paso hacia los que están solos”.

El Aula Pablo VI, con más de 6.000 plazas, se quedó pequeña el sábado por la tarde para acoger a los jóvenes católicos de la ciudad del Papa, que respondieron a la invitación de su diócesis para reunirse con su obispo.

Muchos de ellos se quedaron fuera, por lo que León XIV salió a saludarlos antes de que comenzara la reunión, agradeciéndoles que vinieran al Vaticano en tan gran número.

En un ambiente eufórico, el Pontífice estrechó miles de manos, dejándose abrazar y fotografiar.

“¡La Iglesia de Roma está viva!”, exclamó, animando a sus invitados a compartir su entusiasmo y fe con quienes les rodeaban.

Improvisando parte de su discurso, el Papa compartió que había recibido un mensaje de su sobrina justo antes del encuentro, en el que le preguntaba cómo lograba no sentirse solo ante los grandes problemas que afectan al mundo.

“Tío, ¿cómo lidias con tantos problemas en el mundo, con tantas preocupaciones?”. Y ella me hizo la misma pregunta: “¿No te sientes solo? ¿Cómo logras seguir adelante?”. Y la respuesta, en gran medida, ¡eres tú! ¡Porque no estamos solos!”.

“¡No estamos solos!”, exclamó entre aplausos.

Haciendo eco de las palabras introductorias de su vicario, el cardenal Baldo Reina, León XIV también expresó su solidaridad con las jóvenes víctimas del incendio en Crans-Montana, Suiza. "Recordamos que la vida es preciosa; no podemos olvidar a quienes sufren", dijo, asegurándoles que las oraciones son importantes para ayudar a las familias de las víctimas a "superar su dolor".

“No esperes que el mundo te reciba con los brazos abiertos”.

“¡Para encender el mundo, hace falta un corazón ardiente!”, dijo el Pontífice a los jóvenes, subrayando la importancia de la oración para “romper las cadenas” del pesimismo y la insatisfacción.

"Que su compromiso con la sociedad y la política, con su familia, su escuela y su Iglesia nazca del corazón y sea fructífero. Que venga de Dios y sea santo", añadió.

“No esperéis que el mundo os reciba con los brazos abiertos”, les advirtió.

Destacó cómo “la publicidad, que debe vender algo para consumir, tiene mayor audiencia que el testimonio, que busca construir amistades sinceras”.

Frente a las “máscaras del placer desechable”, les pidió vivir “relaciones auténticas”, asegurándoles que el encuentro con Jesús traerá “la fuerza para cambiar sus vidas y transformar la sociedad”.

León XIV también planteó la cuestión del aislamiento entre los jóvenes, subrayando cómo “una vida hecha de vínculos sin relaciones o de gustos sin afectos nos decepciona”.