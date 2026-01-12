El descomunal “Manto de María” que honra a la Virgen en Venezuela

Un sorprendente pórtico de 63 metros acoge una mole que representa a la Virgen María y supera los 47 metros de altura. Constituye una obra de arte cinético y de ingeniería única en el mundo. Es un dulce homenaje mariano en el corazón de América Latina

Una llamativa escultura de metal de 47,14 metros de alto adorna una cima al este de Barquisimeto. Desde allí, se erige como un imponente homenaje a la Virgen María en Venezuela.

Tiene características excepcionales, se llama el Manto de María y representa la figura humana de la Madre de Dios mediante una obra de arte cinética, que incorpora el movimiento como elemento central de la pieza.

En este caso, con base en partes que se mueven físicamente con el viento y generan ante los ojos del espectador una bella imagen.

Courtesy

Este monumento religioso presume de dimensiones que lo ubican como uno de los más altos de todo el mundo. Celebra una advocación mariana, la “Divina Pastora”, la cual representa a la Virgen María llevando al niño Jesús en brazos, ataviada con un sombrero y cayado o bastón de pastor.

Cumplirá una década de vida en 2026 tras su inauguración el 13 de enero del 2016 en el estado Lara, donde se cristalizó el proyecto.

Cifras asombrosas del monumento mariano

Las dimensiones de la infraestructura son asombrosas. Tiene 23,3 metros de ancho y 47,14 de altura. Aunque el enorme pórtico que enmarca la imagen mariana mide 63 metros de altura.

La imagen se logra a partir de la integración de 522 líneas tubulares y la figura es visible a varios kilómetros de distancia. En efecto, la icónica estructura se puede observar incluso desde otras regiones vecinas, como el estado Yaracuy; algo que la ha convertido también en una referencia tanto religiosa como turística.

Se puede observar “a 70 kilómetros de distancia coronando el cerro del sector Veragacha o El Vidrio, al este de Barquisimeto, llamado "Colina del Viento", lugar donde su velocidad tiene un promedio de 66 km/h”, publica el sitio de la autoridad gubernamental responsable de su mantenimiento.

Sin embargo, tiene una particularidad. La colosal mole solamente muestra con precisión la imagen mariana en ciertos ángulos, lo que la constituye en una excepcional obra de arte cinético que, por sus dimensiones, es única en el mundo.

La hace aún más llamativa su iluminación. Y es que tanto en la base como en el tope cuenta con luminarias tipo metal Halide. Se trata de una variedad de lámpara de descarga de alta intensidad (HID) que a partir de un arco eléctrico genera un luz blanca particularmente brillante.

Su corazón es ligero y resistente, está elaborado de aluminio. Su construcción presume de más de 13 mil 318 metros de tubos de este metal; así como de 28 mil metros de guayas que se unen estratégicamente para sostener la pieza que rinde homenaje a la Virgen.

Courtesy

Son más de 500 las guayas y 3.772 las piezas de tubos que cuelgan de una imponente viga metálica a través de bastidores. Al estar suspendidas, el viento le da movimiento a las piezas de la estructura cinética que literalmente dibujan la imagen de la Virgen María.

Además, en total, su construcción requirió la asombrosa cantidad de 427.000 kilogramos de acero de alta resistencia y 2.500 metros cúbicos de concreto.

Los tubos de distinta longitud están elaborados a partir de hojas de aluminio de 1 milímetro de espesor con 25 centímetros de diámetro. Van desde los 34 centímetros hasta el de mayor dimensión que alcanza los 47,17 metros.

Devoción mariana a la “Divina Pastora”

La escultura representa a una queridísima advocación mariana venezolana. Busca saludar a la Divina Pastora, que cada año motiva una de las manifestaciones de fe y devoción más concurridas de América Latina.

fot. Barquismeto Ciudad Crepuscular Twitter | @ArquiBQTO

En su fiesta, unos tres millones de peregrinos y devotos se reúnen para caminar a lo largo de casi 8 kilómetros en un trayecto que se llena de cantos, alabanza, rezos y oración para agradecer los milagros obtenidos por Dios gracias a su intercesión.

Fue posible tras la presentación de un anteproyecto en 2011. La propuesta de los arquitectos Orlando Perdomo, Rafael Vargas y Jorge Rodríguez fue aprobada a escala gubernamental, y el diseño se concluyó tres años después, en 2014.

El Manto de María Divina Pastora es una obra de arte y de ingeniería que requirió cálculo estructural. En el montaje trabajaron padre e hijo, ambos ingenieros mecánicos: Rubén y Gabriel Mendoza de Metalgabeli.

Hizo falta, además, el trabajo conjunto de varias constructoras (Tevial y Yamaro); así como los esfuerzos coordinados de distintas empresas (Yamaro, Hormigones Bel, Ratio, C.A.) desde su diseño y construcción, hasta el ensamblaje final.

Está configurada por un par de torres paralelas que tienen 22 pisos de elevación y 62 metros de altura. Hechas de concreto armado, se unen en sus extremos para conformar un marco que envuelve a imagen mariana y sostiene las miles de piezas que le dan vida.

El punto más alto dispone de un mirador, adonde es posible acceder a través de una de las torres.

Courtesy

Con el soplo del Espíritu Santo

Como dato curioso, se afirma que la imagen de la Virgen no está ubicada en el centro por una razón intencional y obedece a que de forma simbólica se le da la primacía a Dios. Mientras que el Espíritu Santo está representado en el viento que actúa como soplo que mueve las piezas que crean la silueta de la imagen mariana.

De acuerdo con los constructores, la escultura tiene movimiento lateral y vertical, por lo que la imagen se forma con la ondulación que deriva del vaivén de sus miles de piezas individuales. Y en su conjunto, está diseñada para soportar vientos de hasta 120 km/h.