Iglesia de Portugal construida en una formación rocosa

Desde arriba, parece como si un gigante hubiera levantado la roca con forma de calabaza y hubiera colocado la capilla triangular justo debajo de ella

Durante los últimos 2000 años, la fe católica ha inspirado a las comunidades a construir templos en los lugares más insospechados, a servir a aldeas remotas, a marcar paisajes lejanos con monumentos católicos o, gracias a las tradiciones locales, a rastrear milagros y apariciones en lugares remotos. La iglesia de Nuestra Señora de Lapa, en Portugal , es un ejemplo destacado de arquitectura remota inspirada en la fe.

Construida en 1694 en la parroquia de Soutelo, en las laderas de la colina de Penamourinha, a 64 kilómetros al norte de Oporto, esta capilla se construyó dentro de una roca. Desde arriba, parece como si un gigante hubiera levantado la roca con forma de calabaza y colocado la capilla triangular justo debajo. Es tan impresionante que se puede imaginar a la gente construyendo una iglesia en la cima de una colina aislada en el siglo XVII, pero el hecho de que los lugareños tallaran una roca de granito y, de alguna manera, encajaran una construcción artificial dentro de una formación rocosa natural es nada menos que un milagro de la ingeniería.

Esta maravilla de la ingeniería fue construida por João Gonçalves y su esposa Margarida da Silva, de la parroquia de Santo Adrião de Soutelo. Según la tradición, en 1805 tuvo lugar una aparición mariana frente a la iglesia de piedra, lo que dio lugar a las primeras oleadas de peregrinaciones a esta remota iglesia. Hoy en día, la peregrinación más importante tiene lugar el segundo domingo de julio, donde celebraciones religiosas como novenas, misas y procesiones con velas se entrelazan con festividades populares como conciertos, fuegos artificiales y música en vivo.

By Joseolgon - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87217303