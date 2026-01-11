Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

El Papa León XIV bautizó a veinte niños en la Capilla Sixtina

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Baptism-Vatican

© Capture d'écran YouTube - Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 11/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Con motivo de la fiesta del Bautismo del Señor, León XIV aseguró que la fe que los padres ofrecen a sus hijos al bautizarlos es "más que necesaria"

"Cuando sabemos que algo es esencial, lo buscamos inmediatamente para nuestros seres queridos", declaró León XIV durante la misa celebrada con motivo de la fiesta del Bautismo del Señor, en la que bautizó a veinte hijos de empleados del Vaticano en la Capilla Sixtina. Aseguró que la fe que los padres ofrecen a sus hijos al bautizarlos es "más que necesaria".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
bautismopapa leon xivsanta sede
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día