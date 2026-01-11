Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Ángelus: “El bautismo es la puerta del cielo”, declara León XIV

ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

I.Media - publicado el 11/01/26
"Dios no mira el mundo desde lejos", declaró el papa León XIV en el Ángelus del 11 de enero de 2026. Tambien exhortó a los cristianos a recordar su bautismo

"Dios no mira el mundo desde lejos", declaró el papa León XIV en el Ángelus del 11 de enero de 2026. Pocas horas después de bautizar a veinte niños en la Capilla Sixtina, el papa exhortó a los cristianos a recordar su bautismo, ese "gran don" que los compromete a "dar testimonio con alegría y coherencia".

Tags:
