El regreso de la violencia a Alepo genera un llamamiento a la oración

<em>La Iglesia local ha abierto sus edificios a las familias que huyen de la violencia, mientras que las autoridades han abierto temporalmente pasajes que permiten a los civiles abandonar las zonas afectadas</em>

La reanudación de los combates en Alepo ha puesto una vez más a los civiles en grave riesgo, lo que ha provocado llamamientos urgentes a la oración y a la acción internacional por parte de los dirigentes cristianos locales y de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).

Los enfrentamientos entre las fuerzas leales al joven gobierno de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se reanudaron el 6 de enero tras una breve tregua, con el saldo de varios muertos, incluidos cristianos, según fuentes locales en contacto con ACN.

La escalada ha obligado a cancelar las celebraciones de Navidad y Epifanía para las comunidades cristianas de Alepo, lo que pone de relieve la fragilidad de la vida cotidiana en una ciudad marcada por la guerra desde hace tiempo. Muchos cristianos orientales celebran la Navidad el 7 de enero.

“Las escuelas, universidades y servicios públicos están cerrados. Solo los hospitales siguen funcionando y las familias cristianas están atrapadas en sus casas porque están en primera línea”, declaró una fuente de ACN sobre el terreno, pidiendo el anonimato por razones de seguridad.

En respuesta, la Iglesia local ha abierto sus edificios a las familias que huyen de la violencia, mientras que las autoridades han abierto temporalmente pasos que permiten a los civiles abandonar las zonas afectadas. Sin embargo, crece el temor de que las condiciones se deterioren drásticamente una vez que se cierren esos pasos.

“Parece que ambas partes están planeando algo más grande, a juzgar por la intensidad de los bombardeos y los disparos”, añadió la fuente. “Pido oraciones para que ambas partes lleguen a un acuerdo y prevalezca la paz”.

Los líderes de la Iglesia y los socios del proyecto ACN se han hecho eco de estas súplicas. En un mensaje enviado a ACN, el arzobispo maronita Joseph Tobji advirtió que "el momento se ha vuelto crítico de nuevo", ya que las familias comienzan a dispersarse en varios distritos de la ciudad.

Otro socio de ACN, el padre Fadi Najjar , informó que “nos llueven cohetes”, subrayando que los civiles invariablemente soportan la carga más pesada durante los conflictos armados.

Las tensiones entre las FDS y el gobierno se han mantenido latentes durante meses. Las FDS, que desempeñaron un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico con apoyo internacional, buscan mantener su autonomía en el noreste de Siria.

El gobierno de Damasco, que derrocó a Bashar al-Assad hace poco más de un año, ha rechazado esas propuestas y tiene la intención de reafirmar el control sobre todo el país, un estancamiento político que ahora se desarrolla violentamente en Alepo.