¿Cómo hace un sacerdote el sacramental del agua bendita?

El sacerdote tiene el poder de hacer el agua bendita, un gran y poderoso sacramental, pero si quiero una poca, ¿cómo puedo conseguirla para mí?

Un sacramental de lo más común con el que muchos católicos (y no católicos) están familiarizados es el agua bendita. Se utiliza a menudo en películas de exorcismos y, en ocasiones, se puede ver al sacerdote utilizándola en público, por ejemplo, para bendecir un campo de fútbol.

Pero, ¿de dónde viene esta agua? ¿Qué la hace especial? ¿Los sacerdotes tienen un grifo que les proporciona agua bendita?

¿Qué es el agua bendita?

El agua bendita se clasifica como un sacramental en la Iglesia católica. Una forma de describir los sacramentales es que son extensiones de los sacramentos.

Los sacramentales no son sacramentos en sí mismos, pero están relacionados con los siete sacramentos como fuentes de gracia y fluyen de ellos, llevándonos en última instancia de vuelta a ellos.

Los sacramentales pueden ser muchas cosas diferentes, pero siempre son apartados o bendecidos por la Iglesia con el fin de santificar nuestras vidas y conducirnos a los sacramentos. Son signos sagrados y nos proporcionan gracia (ayuda espiritual) a través de la intercesión de la Iglesia.

Otros ejemplos de sacramentales son: rosarios, crucifijos, estatuas, medallas (incluidas las medallas que llevan los fieles), escapularios, velas benditas y las cenizas que recibimos el Miércoles de Ceniza o las palmas que se distribuyen el Domingo de Ramos.

Cómo se hace el agua bendita

El agua bendita, en particular, es un sacramento que requiere la bendición de un sacerdote o diácono. Las oraciones invocan el poder de Dios para impregnar el agua que va a ser bendecida, bendiciendo en última instancia a las personas que entran en contacto con ella.

Por ejemplo, esta es la oración de bendición actual del Libro de Bendiciones:

"Señor, Padre santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que, redimidos por

tu Hijo, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo en la fuente

bautismal; concédenos, te pedimos, que todos los que reciban la

aspersión de esta agua queden renovados en el cuerpo y en el alma y te

sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo, nuestro Señor".

La bendición deja claro que es el pueblo el que recibe la gracia, y que esa gracia nos lleva de vuelta al sacramento del Bautismo.

Para hacer agua bendita, un sacerdote utilizará cualquier agua limpia y dirá esta bendición o una similar sobre ella, y hará la señal de la cruz.

¿Cómo puedo conseguirla?

La mayoría de las iglesias tienen agua bendita en la entrada para que los fieles puedan hacer la señal de la cruz con un dedo mojado en el agua al entrar en la iglesia. Esto es un recordatorio de nuestro bautismo, que nos introdujo en la familia de Dios e hizo de la Iglesia nuestro hogar.

A muchos fieles les gusta tener agua bendita en sus casas y disponen de pequeñas pilas en las que los fieles pueden mojar un dedo en el agua y luego hacer la señal de la cruz.

Puede pedirle al párroco que bendiga una botella de agua para tenerla en su casa con este fin.

Además, muchas parroquias tienen un recipiente con agua bendita a disposición de los fieles para que se la lleven a casa. Este puede estar situado en una sala separada, especialmente si hay una capilla bautismal. Probablemente tendrá un grifo del que se pueden llenar las botellas.

Simbolismo espiritual

A veces se añade sal como purificador, como en esta bendición alternativa del Ritual Romano:

"Dios, fuente de poder irresistible y rey de un reino invencible, conquistador siempre glorioso; que refrenas la fuerza del adversario, acallando el estruendo de su ira y sometiendo valientemente su maldad; con temor y humildad te suplicamos, Señor, que mires con favor esta criatura hecha de sal y agua, que dejes que la luz de tu bondad brille sobre ella y la santifiques con el rocío de tu misericordia; para que dondequiera que sea rociada y se invoque tu santo nombre, todo ataque del espíritu impuro sea frustrado y todo temor al veneno de la serpiente sea expulsado. A nosotros, que imploramos tu misericordia, concédenos que el Espíritu Santo esté con nosotros dondequiera que estemos, por Cristo nuestro Señor".

Ambas bendiciones recuerdan el simbolismo inherente al agua y cómo se utiliza como agente purificador.