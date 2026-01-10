Cómo afrontar la vejez con alegría, enseñanzas del Papa Francisco

A medida que envejeces, especialmente si afrontas el envejecimiento con poco entusiasmo, añade los escritos del Papa Francisco a tu plan de lectura para 2026

El año nuevo es un momento natural para la reflexión, ya que los meses de invierno traen consigo tranquilidad y tiempo para pensar. A medida que envejecemos, especialmente si afrontamos este cambio sin demasiado entusiasmo, hay un libro del Papa Francisco que querremos añadir a nuestro plan de lectura para 2026.

En 2022, el Papa Francisco ofreció una serie de audiencias sobre el envejecimiento. Bajo el título Catequesis sobre la vejez, estas reflexiones se recogen en un libro disponible en el sitio web del Vaticano, puedes acceder en este enlace, para ver leer audiencias completas.

La vejez requiere atención especial

Gracias a los avances de la medicina y a la longevidad, hoy en día hay muchas más personas que viven hasta una edad avanzada que en el pasado. El Papa Francisco creía que esto requería una atención especial:

"Desde hace algunas décadas, esta etapa de la vida concierne a un auténtico 'nuevo pueblo', el de las personas mayores. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos sido tantos... La vejez es uno de los problemas más urgentes a los que se enfrenta la familia humana en este momento".

No es raro tener sentimientos encontrados sobre el envejecimiento. Sin embargo, esta etapa de la vida no es algo que deba temerse.

La vejez es una hermosa bendición

El Papa Francisco escribió que nuestras vidas solo encuentran su plenitud "en Dios". A medida que envejecemos, dijo, podemos experimentar el envejecimiento como un tiempo de bendiciones especiales y crecimiento espiritual:

La vejez acerca la esperanza de esta realización. La vejez, a estas alturas, conoce definitivamente el significado del tiempo y las limitaciones del lugar en el que vivimos nuestra iniciación.

Por eso la vejez es sabia: por eso los ancianos son sabios. Por eso es creíble cuando nos invita a regocijarnos por el paso del tiempo. No es una amenaza, es una promesa.

La vejez es noble; no necesita embellecerse para mostrar su nobleza. En estas audiencias, el Papa Francisco aborda temas que incluyen los siguientes:

La gracia del tiempo y el vínculo entre la edad y la vida.

La longevidad como símbolo y oportunidad.

La vejez como recurso para una juventud despreocupada.

La despedida y la herencia, y el papel de la memoria y el testimonio.

La fidelidad a la visita de Dios para la próxima generación.

La Biblia y los adultos mayores

También explora las historias de personas mayores en la Biblia y lo que nos pueden enseñar. Está Noemí, suegra de Rut, que muestra la alianza entre generaciones que abre el futuro. Eleazar revela la coherencia de la fe y una herencia honorable. Judith muestra a una mujer admirable en su juventud y generosa en su vejez. Job responde a las pruebas de fe y muestra la bendición de la espera.

Junto con otras historias de las Escrituras y las vidas de los santos, estas reflexiones son un hermoso testimonio de las bendiciones espirituales particulares que puede traer la vejez.