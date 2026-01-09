¡Rumbo al 2033, año del próximo Jubileo!

El Papa aún no ha formalizado su convocatoria, pero todo apunta a que el próximo Año Santo se celebrará en 2033, con motivo del bimilenario de la muerte y resurrección de Cristo. Y para este Jubileo extraordinario, la atención se centrará en Jerusalén

"Ahora hay que mirar hacia el futuro": durante la conferencia sobre el balance del Jubileo 2025, celebrada el pasado lunes, monseñor Rino Fisichella presentó el Año Santo que acababa de terminar como una "propedeútica" hacia el Jubileo extraordinario que se celebrará en 2033. "Este Año Santo orienta el camino hacia otra conmemoración fundamental para todos los cristianos. En 2033, de hecho, se celebrarán los 2000 años de la Redención lograda a través de la Pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús", explicó el arzobispo italiano, que acaba de dirigir su segundo Jubileo, ya que también estuvo al frente del Año Santo de la Misericordia, en 2015-2016.

Cuando se le preguntó sobre los detalles prácticos de este evento, monseñor Fisichella se mostró prudente, precisando que se trata de una "opción", pero que corresponderá al Papa convocarlo mediante una bula de indición que precisará los detalles. Siete años antes, es demasiado pronto para hacer una programación precisa. Una opinión compartida en la rueda de prensa por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, quien precisó que no es posible hacer una planificación tan a largo plazo para su municipio, limitado por los plazos electorales. Cuando se le preguntó por las grandes obras, solo mencionó de pasada la posibilidad de un "túnel bajo la Via della Conciliazione", aún muy hipotética.

De Roma a Jerusalén

En Spes non confundit, la bula de convocatoria del Jubileo 2025, el Papa Francisco marcó el camino al explicar que "este Año Santo guiará el camino hacia otro aniversario fundamental para todos los cristianos", el de la Redención, en 2033. "Nos encontramos, pues, ante un camino marcado por grandes etapas en las que la gracia de Dios precede y acompaña al pueblo que camina con celo en la fe, obra en la caridad y persevera en la esperanza", insistió el Papa argentino. También mencionó el Jubileo de 2033 durante sus encuentros con los sacerdotes de Roma.

Pero, ¿será Roma tan importante como lo ha sido durante el último año? No hay nada seguro al respecto. Por el momento, la única referencia que ha hecho León XIV a esta fecha ha sido en relación con el proyecto de una gran peregrinación ecuménica a Jerusalén, un tema que se abordó con motivo de la reciente conmemoración del Concilio de Nicea, el pasado mes de noviembre.