¿Qué hacían los Apóstoles en la Iglesia primitiva?

¿Acaso rezaban lo mismo que nosotros los Apóstoles?, ¿eran diferentes las celebraciones de la Iglesia primitiva? La Biblia nos despeja estas incógnitas

Cuando pensamos en la Iglesia primitiva, aquella recién fundada por nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, llegan a la mente algunas preguntas con respecto a las celebraciones y oraciones que hacían los Apóstoles. ¿Eran iguales a las que tenemos actualmente? La Biblia tiene las respuestas.

1 ¿Los apóstoles rezaban el Padrenuestro o el Ave María?

Los apóstoles sí rezaban el Padrenuestro pues Jesús les dio esa indicación cuando les dijo: “Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre” (Mt 6, 9).

Y también: “Cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu Nombre…” (Lc 11, 2). Por eso, desde los inicios de la Iglesia, se le conoce como la Oración del Señor (Oración dominical).

Además, las palabras del Ave María son bíblicas y son palabras que pronunciaron el Arcángel San Gabriel (Lc 1, 28) y santa Isabel (Lc 1, 42-45).

La Iglesia usa estas palabras para recordar que Dios “miró con bondad la sencillez de su servidora” (Lc 1, 48a).

Cuando le decimos a la Virgen María las palabras del Ave María, estamos cumpliendo su anuncio profético: “En adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada” (Lc 1, 48b).

En Getsemaní, Jesús oraba repitiendo las mismas palabras, como puede verse en Mc 14, 39. Lo mismo hace el pueblo Dios en el Salmo 136.

2 ¿Los apóstoles rezaban por los muertos?

Los apóstoles oraban por los difuntos. Ellos tenían la Biblia completa, no la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas en el siglo XIX, que decidieron quitar siete libros al Antiguo Testamento.

Ellos sabían que podemos orar por los difuntos, como puede verse en 2Mac 12, 38-46. Ellos, que conocían las Escrituras, habían leído lo siguiente: “Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos; para que fueran perdonados de su pecado” (2Mac 12, 46).

San Pablo también oró por los difuntos, especialmente por Onesíforo: “Que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento, sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario, cuando vino a Roma, me buscó activamente, y me encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día” (2Tim 1, 16-18; 2Tim 4, 19).

Los apóstoles, que conocían la Biblia, sabían que el polvo vuelve a la tierra, pero que el espíritu regresa a Dios (Cfr. Ecl 12, 7).

Sabían también, porque Jesús se lo enseñó, que el alma no muere con el cuerpo: “No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma; teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno” (Mt 10, 28).

También sabían que es noble y justo orar por los difuntos. Para nosotros católicos es una obra de misericordia.

3 ¿Los apóstoles bautizaban bebés?

Los apóstoles bautizaban familias completas, como puede verse en Hch 16, 15, que nos informa que se bautizó Lidia con toda su familia; igualmente en Hch 16, 31-33, donde se narra que se bautizó el carcelero con toda su familia.

San Pablo dice que él bautizó a la familia de Estéfanas (1Cor 1, 16).

Además, el día de Pentecostés san Pedro dijo a los presentes que escuchaban su predicación: “Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos: a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar” (Hch 2, 38-39).

Nunca hay una prohibición de Jesús o de los Apóstoles para el bautismo de niños. Él dijo: “Dejen que los niños vengan a mí; no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los Cielos”.

Ahora bien, Jesús dice, en una clara referencia al Bautismo, que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios (Cfr. Jn 3, 5-6).

4 ¿Los apóstoles practicaban celibato obligatorio?

Como sucede ahora, algunos de los apóstoles guardaban celibato, como san Pablo y san Juan; algunos eran casados, como san Pedro (Mc 1, 29-31) y otros apóstoles (1Cor 9, 5).

Otros, como san Pablo, preferían y recomendaban el celibato (1Cor 7, 7-8.26). Jesús habló del celibato en Mt 19, 11, reservado a aquellos que no se casan por amor al reino de los Cielos.

Como dice Jesús: “No todos entienden esto sino aquel que recibe el don” (Mt 19, 12). 1Tim 3, 2 no dice que el Obispo debe ser casado, sino “que se haya casado una sola vez”, “marido de una sola mujer”, es decir, que no haya practicado la poligamia.

5 ¿Los apóstoles hacían romerías o procesiones?

El mismo David llevó en procesión el Arca de la Alianza: “David y toda la gente de Israel subían el Arca de Yahvéh, entre clamores y toques de corneta” (2Sam 6, 15; Cfr. Sal 68, 25-26; 1Cro 15, 14-16).

Ya Josué y los sacerdotes judíos lo habían hecho (Jos 3, 1 – 4,18) y fue así que conquistaron Jericó, llevando precisamente en procesión el Arca de la Alianza (Jos 6, 3-13).