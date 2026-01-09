Primera reunión en el Vaticano sobre un futuro viaje de León XIV a España

Cuatro obispos españoles participaron en una reunión el 9 de enero de 2026 para sentar las bases de un viaje del Papa León XIV a España en los próximos meses, en junio, según la prensa española. Mientras se ultiman los detalles del viaje, el pontífice podría reunirse con autoridades en Madrid, visitar la Sagrada Familia en Barcelona y viajar a las Islas Canarias.

Al ser interrogado en la Plaza de San Pedro por periodistas como I.MEDIA , el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, explicó que la Secretaría de Estado, a petición del Papa León XIV, lo había convocado, junto con el cardenal Joan Josep Omella (Barcelona), el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Javier Argüello, y el obispo José Mazuelos (diócesis de Canarias), para una reunión este viernes por la mañana. ¿El objetivo? "Comenzar a considerar y planificar una visita del Santo Padre a España".

Por ahora, solo se contemplan tres escalas: Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. El cardenal Cobo, al describir el viaje como de duración media, especificó que los obispos presentes habían sido consultados por el sustituto, el arzobispo Edgar Peña Parra, sobre el programa de visitas que el Papa podría realizar a estas ciudades. "En los próximos meses, el Papa podrá afinar este borrador inicial", explicó, sin descartar la posibilidad de otras escalas. "El Papa hará lo que desee", enfatizó.

Quince años después de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid

El cardenal español afirmó que "España lleva mucho tiempo esperando la visita del Papa". Francisco nunca la ha visitado durante su pontificado; la última visita papal fue la de Benedicto XVI a Madrid en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Aunque afirmó estar "seguro" de que el viaje se realizaría en 2026, el cardenal Cobo enfatizó que estos eran solo "los primeros pasos" y que se preveía un "proceso muy largo", que involucraría en particular a las autoridades españolas. "Las fechas aún no están fijadas", aclaró.

Canarias, una escala deseada por Francisco

En Madrid, se espera que el Papa se reúna con autoridades, incluida la familia real. El cardenal declaró que el Papa también deseaba visitar la Sagrada Familia en Barcelona, ​​pero no confirmó la fecha del 10 de junio de 2026, mencionada por los medios españoles. Esta fecha coincidiría con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto de la basílica.

El arzobispo de Madrid destacó que la elección de las Islas Canarias parece responder a un deseo expresado por el Papa Francisco al final de su pontificado: destacar esta puerta de entrada a Europa en materia de migración. Señaló que León XIV había adoptado este tema, tan importante para su predecesor, desde el inicio de su pontificado.