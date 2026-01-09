Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Primera reunión en el Vaticano sobre un futuro viaje de León XIV a España

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-vespers-te-deum-christmas crib

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 09/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Obispos españoles participaron en una reunión para sentar las bases de un viaje del Papa León XIV a España en 2026. Por ahora se contemplan tres destinos: Madrid, Barcelona y las Islas Canarias

Cuatro obispos españoles participaron en una reunión el 9 de enero de 2026 para sentar las bases de un viaje del Papa León XIV a España en los próximos meses, en junio, según la prensa española. Mientras se ultiman los detalles del viaje, el pontífice podría reunirse con autoridades en Madrid, visitar la Sagrada Familia en Barcelona y viajar a las Islas Canarias.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivsanta sedeviaje apostólico
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día