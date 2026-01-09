¿Por qué el Bautismo es un regalo y no una imposición?

Cuando entendemos la magnitud de la gracia que confiere el Bautismo en la persona, entendemos que se trata de un regalo de Dios y no de una imposición

Cada vez más nos encontramos con la idea de que los niños deben elegir su religión al crecer, porque si se les da el Bautismo desde pequeños, será una imposición que les quitará la oportunidad de discernir si eso es lo que desean para su vida; no obstante, el cristiano católico bien formado entiende que se trata de dar a sus hijos el regalo de la gracia divina.

¿Por qué bautizar a los niños pequeños?

En primer lugar, debemos enfocarnos en la fe que profesamos. El cristiano católico cree en las enseñanzas de la Iglesia fundada por Cristo y sabe que el primer mandato del Señor a los Apóstoles, antes de ascender al cielo, fue que bautizaran a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ( cfr. Mt 28, 19).

El Señor no les puso una edad límite, claramente dijo "a todos". Esa razón sería suficiente para acercar a los niños desde recién nacidos.

La siguiente, es que después de bautizarlos, hay que enseñarles a cumplir lo que Jesús mandó (Mt 28, 20). Quien ama al Señor no pondrá pretextos y cumplirá inmediatamente su orden.

Ahora bien, quien entiende la magnitud de los efectos que da el Bautismo, no tardará en pedirlo para sus hijos, como ocurría en los siglos pasados. Basta con leer las biografías de algunos santos para darnos cuenta de que fueron bautizados en los primeros días de nacidos.

¿Qué ocurre con el bautizado?

PeopleImages

El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica describe que "La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios" (n. 258).

Agrega en el número 261 que "El Bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento".

¿Y qué ocurre con el bautizado? Su alma recibe un torrente de gracia que desencadena los siguiente efectos:

"El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado; hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia; hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos; otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo: en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo (carácter)" (n. 263).

La responsabilidad de los padres cristianos

Lo anterior no se puede conseguir por el esfuerzo humano, necesitamos que Dios nos lo dé. Por eso, entendemos que el Bautismo no es una imposición sino un regalo que nos libra del pecado y que nos prepara tener una vida plena cerca de Jesús.

Toda esa riqueza debe ser cultivada con una educación cristiana adecuada a la edad del infante. Por eso, el papel de los padres de familia es clave para que el niño crezca aprovechando la gracia santificante y fortaleciendo su fe con los sacramentos de iniciación cristiana. Ese es el deber de los padres y debe ser apoyado con su testimonio coherente de vida cristiana.