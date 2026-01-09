“Me di cuenta de que la dislexia y el TDAH no son un obstáculo para mí, sino un regalo”

Una mujer de mujeres: educadora inclusiva y profesora de estudiantes con trastorno del espectro autista, Pia Roblek

Pia Roblek es una educadora inclusiva. Enseña a estudiantes con trastorno del espectro autista. En su tiempo libre, le gusta cantar, pasear por la montaña, hacer ejercicio, leer, jugar a juegos de mesa... Su gran pasión también son los viajes y las peregrinaciones. Ya ha recorrido el Camino de Santiago en dos diferentes rutas, y este verano se dirige a la Ruta Francesa. Aleteia Eslovenia conversó con ella para conocer cómo compagina fe, profesión y familia; pero sobre todo, para conocer cómo una peregrinación puede cambiar el interior de una persona.

Aleteia: ¿Qué, dónde y cómo te llenas espiritualmente?

Yo me lleno espiritualmente visitando el grupo Vera in Luč, donde toco la guitarra y me relaciono con los lučki (personas con necesidades especiales). Hay mucha sinceridad y autenticidad en el grupo. Hemos sido una familia activa en el ejercicio desde que nací, ya que tengo un tío con síndrome de Down.

También obtengo fuerza espiritual asistiendo a las Santas Misas con los Franciscanos en el centro de Liubliana, donde entrego mi vida y todos mis desafíos a María durante los sermones y los cantos en su altar.

En los últimos años, también he comenzado a asistir a Toque del Espíritu, donde a través del testimonio, la alabanza y las oraciones por las personas, recibo paz, alivio, afirmaciones, aliento y fortaleza para los próximos pasos.

También obtengo fuerza espiritual cantando y tocando la guitarra y hablando con amigos.

Fotografija je last Pie Roblek.

¿Cuál es la experiencia de tu vida por la que estás más agradecida y qué aprendiste de ella?

En la primaria, mis padres se enteraron de que tengo dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi educación en la primaria, la secundaria y la universidad (licenciatura y posgrado) trajo consigo muchos desafíos; además, yo, o en mi familia, tuvimos muchos altibajos.

A lo largo de este camino, conté con el apoyo de mis padres, una maravillosa profesora de educación especial y varios grupos (escuela de música, natación, coro, scouts, voluntariado con el grupo Vera in luč y las asociaciones Sonček y Sožitje). Con la ayuda de todas estas personas, perfeccioné mis fortalezas y adquirí muchas estrategias que aún me ayudan en mi vida y en mi trayectoria profesional.

Me di cuenta de que la dislexia y el TDAH no son un obstáculo para mí, sino un regalo. Gracias a ellos, trabajar con personas con necesidades especiales es una misión para mí, donde construimos puentes con niños y estudiantes y agradecemos cada paso de la vida. También aprendí que todo es posible si tienes a tu familia y amigos de verdad a tu lado para ayudarte (desde estudiar hasta superar dificultades personales...).

¿Qué es lo que más te atrae de trabajar con estudiantes con trastorno del espectro autista?

Lo que más me atrae es que son sinceros, sinceros, honestos y veraces.

¿Qué estereotipo te gusta superar con tus alumnos?

Les digo a mis alumnos todos los días, y les demuestro con mis acciones, que creo en ellos y que cada uno tiene un don. Los elogios, los ánimos, la confirmación de que son buenos jugando, pintando, construyendo, haciendo música y también en los deportes significa mucho para ellos.

En clase, aprendemos a expresar emociones y está permitido llorar, enojarse y estar feliz. Sin embargo, aprendemos a expresar el enojo de forma aceptable (en tales situaciones, los alumnos dicen cuándo necesitan un descanso, expresan su angustia, etc.).

Esto les permite tener un espacio seguro en el aula y regresar a clase cada día con alegría. Tenemos mucha diferenciación e individualización en nuestras clases. Alabo el más mínimo progreso (el punto al final de una frase, el uso de mayúsculas, ponerse las pantuflas al ir al baño) y, al mismo tiempo, los animo a ser lo más independientes posible y les doy seguridad: que los veo, los escucho y creo en ellos. También les digo que pueden hacerlo solos; cada vez son más independientes.

Fotografija je last Pie Roblek.

Ya has hecho dos grandes peregrinaciones y este año vas a la tercera. ¿Qué te aportan las peregrinaciones que la vida cotidiana no te puede aportar? ¿Cómo te cambian?

Las peregrinaciones me permiten profundizar en mí misma y salir de mi zona de confort. El Camino del Norte (Camino de Santiago) me enseñó que necesito escucharme y confiar más en mí misma. Aprendí a conocerme a mí misma, mis límites, mi propio cuerpo de una manera diferente. El primer año decidí hacer el Camino del Norte: desde Irún hasta Santiago de Compostela y Fisterra.

Durante la peregrinación, tuve varios interlocutores que me abrieron nuevas perspectivas con sus testimonios. La gente allí puede ser muy abierta; yo mismo digo que el Camino es un mundo aparte (los días y el tiempo transcurren de forma diferente allí). Cada día recorres caminos diversos, te rodeas de entornos diferentes; y esto abre muchas cosas en tu corazón y empiezas a reflexionar sobre ti mismo. Buscas un lugar donde estar juntos (casi dormimos en la playa), te perforas una ampolla, lloras, ríes y cantas. Y al llegar a la meta, das gracias a todos los que han forjado tu camino.

Pero lo que más me conmueve es cada vez que suena el órgano de la catedral y el botafumeiro (un incensario enorme) se alza sobre nosotros. El año pasado hice el Camino Primitivo, que es más corto que los otros dos, pero la gente que me acompañó hizo que mi viaje fuera inolvidable. Y fue precisamente por todas las conversaciones y la diversidad que el Camino Francés me llamó este año, y también para agradecer 30 años de vida.

Todas las peregrinaciones, incluidas las de Taizé, Paray de Monial y Medjugorje, me brindan la oportunidad de dejar atrás un lastre que me agobia y me impide ser quien era de niña. Con cada peregrinación, me reencuentro conmigo misma y reconozco lo que reprimí durante mi infancia y ahora me permito sacarlo a la superficie. Estoy muy ocupada durante el año y, a pesar de que mi trabajo es una misión para mí, me resulta muy difícil desconectar.