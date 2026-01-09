León XIV anuncia su intención de establecer una reunión anual de cardenales

León XIV anunció que este tipo de reunión cardenalicia se establecerá anualmente. Sin embargo, fijó la fecha para la próxima reunión dentro de seis meses, en junio de 2026

Al concluir el consistorio de dos días que convocó los días 7 y 8 de enero de 2026, León XIV anunció que este tipo de reunión cardenalicia, destinada a definir las prioridades de la Iglesia católica, se establecería anualmente. Sin embargo, fijó la fecha para la próxima reunión dentro de seis meses: los cardenales se reunirán de nuevo en Roma a finales de junio de 2026. Durante una sesión informativa el jueves por la noche, varios cardenales expresaron su entusiasmo por esta iniciativa del nuevo pontífice.

Como habían decidido los cardenales el día anterior, el segundo día estuvo dedicado a dos temas: la sinodalidad, afrontada por la mañana tras una intervención del cardenal Mario Grech, secretario del Sínodo, y luego la cuestión de la evangelización en la exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013) del Papa Francisco, que ocupó la tarde tras una introducción del cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Ambas medias jornadas comenzaron con sesiones de trabajo en grupo con un formato similar al del día anterior (20 mesas de aproximadamente ocho personas cada una), con una duración aproximada de una hora. Posteriormente se presentaron los resultados de estas sesiones, priorizando a los obispos en activo sobre los jubilados y miembros de la Curia Romana.

El Papa asistió a toda la ceremonia, tomó notas y compartió una comida con los cardenales al mediodía. Una fotografía difundida por los medios de comunicación de la Santa Sede muestra al Papa rodeado por el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, y el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin.

Reuniones anuales que duran entre tres y cuatro días

Al clausurar la jornada, León XIV agradeció especialmente a los cardenales de mayor rango su participación y expresó su cercanía a quienes no pudieron asistir. "Estamos con ustedes y nos sentimos cerca de ustedes", dijo, según declaraciones del director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni.

El líder de la Iglesia Católica anunció un próximo consistorio "de dos días, cerca de la festividad de los santos Pedro y Pablo, en junio próximo", tan solo seis meses después de esta primera reunión. Sin embargo, especificó que estas sesiones se celebrarían posteriormente anualmente, en reuniones "de tres a cuatro días una vez al año".

Ocho meses después de su elección, el pontífice enfatizó que este consistorio respondía a los deseos expresados ​​por los cardenales durante las congregaciones preparatorias del cónclave, quienes habían solicitado una mayor consulta con el Papa y más reuniones entre ellos. Defendió la metodología "sinodal" elegida, considerándola no una técnica, sino un instrumento para el entendimiento mutuo.

León XIV enfatizó la continuidad del camino de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, tema que convirtió en el tema de sus catequesis semanales a principios de este año. También siguió los pasos de su predecesor Francisco, decidido a continuar los preparativos para la "asamblea eclesial sinodal" prevista para 2028, un evento que el pontífice argentino había anunciado dos meses antes de su muerte.

El Papa aclaró que los otros dos temas —la liturgia y el servicio de la Santa Sede—, inicialmente previstos pero omitidos por falta de tiempo, no habían sido olvidados. Concluyó abordando la situación mundial, expresando en particular su preocupación por el sufrimiento, la guerra y la violencia que afectan a muchas iglesias locales.

"¡Es el tipo de Papa que quieres amar!"

"¡Es un Papa al que querrás amar!", exclamó con entusiasmo el cardenal franco-argelino Jean-Paul Vesco al salir del Aula Pablo VI. El arzobispo de Argel, quien confirmó que un viaje a su país adoptivo estaba "en camino" para esta primavera, elogió la capacidad organizativa de León XIV.

Tras Francisco, a quien describió como "un papa de acción", el cardenal enfatizó cómo su sucesor "iba en la misma dirección", pero "de manera diferente", destacando especialmente su sentido de síntesis. "El mundo necesitaba una Iglesia que fuera discretamente misionera, pero también fraterna y humana", concluyó, expresando su alegría por haber sido invitado a renovar esta experiencia colegial en junio.

Durante una conferencia de prensa en la Oficina de Prensa de la Santa Sede esa misma tarde, el cardenal Pablo Virgilio David, arzobispo de Kalokan (Filipinas), también expresó su satisfacción por la decisión del Papa de celebrar estas reuniones anualmente. Destacó la notable similitud entre este consistorio y el Sínodo sobre la Sinodalidad, afirmando que "el Santo Padre escuchó más de lo que habló".

En cuanto al propósito de la reunión, el cardenal filipino declaró que desconocía si estaba motivada por un proyecto del Papa, por ejemplo, la preparación de un documento. "Debe estar preparando algo", comentó, sin embargo.

Consultado sobre las novedades surgidas durante los debates, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá (Colombia), destacó la unidad sentida, aunque reconoció que durante las discusiones pudieron haberse expresado algunas divergencias o desacuerdos, incluida una solicitud de aclaración sobre la sinodalidad.