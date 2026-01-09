Guadalajara, México, se hermana con el Camino de Santiago

La Arquidiócesis de Guadalajara ha dado un paso significativo al hermanarse espiritualmente con el histórico Camino de Santiago, uniendo a México con una de las rutas de fe más importantes del cristianismo

Largas caminatas, sed, cansancio, dolor. Caminar lento, cargar lo esencial, aceptar el cansancio y depender de otros no encaja fácilmente en la lógica del mundo moderno. Cuando alguien decide hacer una peregrinación sabe de antemano lo que conlleva, los sacrificios, el desgaste… pero también sabe lo que obtendrá, reflexión, paz, serenidad. En la fe cristiana, peregrinar es una categoría espiritual, una manera concreta de entender la vida misma.

Desde Abraham hasta los discípulos de Emaús, la Biblia presenta al creyente como un peregrino, alguien que no se instala, que se mueve porque su vida apunta a algo más grande.

El Concilio Vaticano II lo expresó con claridad: la Iglesia es un pueblo peregrino, que avanza “entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios” (Lumen Gentium, 8). No somos una Iglesia sedentaria, sino una Iglesia en camino.

San Juan Pablo II hablaba de las peregrinaciones como “momentos fuertes de conversión” y Benedicto XVI recordó que el Camino de Santiago forjó el alma cristiana de Europa. El Papa Francisco insistió en que la fe auténtica implica salir, moverse, dejar seguridades: caminar es una forma concreta de creer.

El Camino de Santiago: una experiencia espiritual que no deja de crecer

Pocas experiencias encarnan mejor esta espiritualidad en movimiento que el Camino de Santiago, una de las peregrinaciones cristianas más antiguas y vivas del mundo. Desde el Siglo IX, al descubrirse la tumba del Apóstol Santiago, hombres y mujeres de diferentes lugares y culturas recorren cientos de kilómetros con una sola meta: llegar a la tumba del apóstol Santiago, en Compostela, simbólicamente dejando allí sus proyectos, sus dolores; dejando allí su cansancio y descubriendo con ello, una fe y una espiritualidad que, sin duda, los lleva a redescubrir su relación con Dios.

Lejos de ser una tradición del pasado, el Camino vive un auge notable en los últimos años, especialmente después de la pandemia. En 2023, más de 440 mil peregrinos llegaron a Santiago, la cifra más alta registrada en la historia moderna del Camino. En 2022, ya se habían superado los 430 mil, confirmando que, tras el confinamiento, muchas personas buscaron sentido, silencio y reconstrucción interior… caminando.

Existen varias rutas del Camino de Santiago: Camino Francés, Camino Portugués, Camino del Norte, Primitivo e Inglés. Cada ruta tiene su carácter, pero todas comparten lo esencial: el encuentro con Dios, con los otros y con uno mismo.

Guadalajara y Santiago: una hermandad que cruza el océano

En este contexto global de redescubrimiento de la peregrinación como camino espiritual, surge una iniciativa que conecta directamente a México con esta tradición milenaria: el hermanamiento espiritual entre la Arquidiócesis de Guadalajara y la Archidiócesis de Santiago de Compostela.

No se trata de un acuerdo turístico ni civil, sino que se trata de una vinculación pastoral y espiritual que reconoce una nueva ruta de peregrinación en Jalisco como camino hermano del Camino de Santiago.

Esta ruta lleva el nombre de Camino de San Máximo Confesor y recorre aproximadamente 350 kilómetros a través de diversas regiones del estado de Jalisco. El proyecto busca ofrecer a los fieles una experiencia auténtica de peregrinación cristiana con acompañamiento espiritual, sentido comunitario y una clara dimensión de conversión interior.

Uno de los aspectos más significativos es que los kilómetros recorridos en esta ruta mexicana podrán ser reconocidos como parte del Camino de Santiago, siempre que el peregrino complete posteriormente el tramo mínimo requerido en España para obtener la Compostela.

Este tipo de reconocimiento no es inédito: existen precedentes internacionales, como el Kumano Kodo en Japón, ruta milenaria hermanada con el Camino de Santiago desde finales del siglo XX. Guadalajara se inserta así en una red global de caminos de fe.

El proyecto contempla también:

Una Oficina del Peregrino, operada por la Cofradía de San Máximo Confesor.

Acompañamiento espiritual y orientación práctica.

Formación para vivir la peregrinación no como reto deportivo, sino como experiencia de fe.

Una invitación abierta: volver a ponernos en camino

Gabriel Luengas / Shutterstock

En un México marcado por la violencia, la fragmentación social y el cansancio espiritual, volver a caminar juntos se convierte en un signo elocuente. Peregrinar es aprender a confiar, a escuchar, a reconciliarse con el propio ritmo y con Dios.