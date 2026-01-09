Aleteia
Derechos humanos, familia, libertad de conciencia: las prioridades diplomáticas de León XIV

pope-leo-xiv-meeting-members-diplomatic-corps

Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP

I.Media - publicado el 09/01/26
León XIV se pronunció extensamente en defensa de los derechos humanos en su reunión con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede

En su primer discurso de Año Nuevo ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el 9 de enero de 2026, León XIV se pronunció extensamente en defensa de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. También instó a apoyar la institución de la familia e instó a los Estados a priorizar las políticas pronatalistas. A lo largo de su discurso de casi 45 minutos ante embajadores de todo el mundo, el Papa, como es habitual, expuso las prioridades diplomáticas de la Santa Sede y expresó su preocupación por los conflictos que sacuden al mundo.

derechos humanosdiplomaciapapa leon xivsanta sede
