Un deportista de élite sueña con convertirse en sacerdote

Los deportistas demuestran que, incluso bajo los focos de la fama mundial, es posible elegir el camino de la fe y el servicio a Dios

Al borde del gran éxito —la conquista del Águila de Oro para el ganador de la gira de saltos de Año Nuevo—, logrado por el deportista Domen Prevc, destacamos una historia especial. La escribe el joven saltador noruego Isak Andreas Langmo, conocido no solo por sus resultados en las pistas de salto, sino también por su sincera intención de convertirse en sacerdote al final de su carrera deportiva.

En el podcast noruego På trua laus, dijo abiertamente que después del Campeonato Mundial Juvenil tuvo un cambio personal, cuando sintió que estaba en una encrucijada: seguir con su vida sin fe o volver a ella y empezar a pensar en una vida más allá del deporte.

"Dios es mi pastor de amor y esperanza"

Loading View on Instagram

Como él mismo dice, decidió volver a la fe y empezar a tomársela en serio. No esconde su fe, sino todo lo contrario. En sus botas de salto tiene escrito un fragmento del salmo 23: "El Señor es mi pastor...".

Este joven de 21 años heredó la fe de su familia, que le ayudó a superar su miedo a las grandes rampas y a mejorar sus saltos. Hoy en día sigue siendo un saltador activo, actualmente participa en la gira de saltos de Año Nuevo, pero al mismo tiempo ha comenzado a estudiar en la Facultad de Teología de Trondheim.

Ser una luz para los demás

Langme, que el año pasado saltó 229 metros en Planica y este año también participará en los Juegos Olímpicos de Invierno, afirma que, desde que decidió seguir el camino de la fe y profundizar en su relación con Jesús y con Dios, sus días se han vuelto más luminosos: "Sentí que podía ver la conexión entre los esfuerzos deportivos, la educación y la fe en Dios. Sé que nunca lo aprenderé por completo. Pero Dios se me ha revelado como portador de esperanza y amor, y quiero ser una luz para los demás".

Sentí que podía ver la conexión entre los esfuerzos deportivos, la educación y la fe en Dios.

Deportistas que han dado espacio a la fe

EXPA/ JFK | Sportida

La gran importancia que tiene Dios en la vida de los deportistas también se puede ver en los campos de fútbol nacionales. Marcos Tavares, uno de los mejores futbolistas de la historia del NK Maribor, es también pastor de la Iglesia Evangélica y, bajo su camiseta, ha mostrado en varias ocasiones con orgullo la inscripción "Jesús te ama" o "Jesús es el camino". Como dijo en una entrevista para Druzina.si, a los veinte años comenzó a leer la Biblia y trató de comprender lo que Jesús hizo por nosotros, y añadió: "Cuando leí la Biblia, me di cuenta de que Jesús es el camino, la verdad y la vida".

Como dijo en una entrevista para Druzina.si, a los veinte años comenzó a leer la Biblia y trató de comprender lo que Jesús había hecho por nosotros, y añadió: "Entonces comprendí que el único camino en la vida es Jesús. En ese momento me convertí en el Marcos que conocéis hoy".

El futbolista norirlandés Philip Mulryne cambió los campos de fútbol y las fiestas de lujo por el altar. Ya hemos escrito sobre él en Aleteia. Entre otras cosas, dijo que, a pesar de haber jugado al fútbol junto a David Beckham, esa vida no le hacía feliz. Decidió tomarse un descanso del fútbol activo y, durante ese tiempo, se dio cuenta de que Dios le llamaba al sacerdocio.

El signo de los tiempos en los que nos encontramos

Todos estos ejemplos muestran que, en la época actual, hemos llegado a un punto en el que lo más importante es la experiencia personal y el testimonio de la fe. Cada uno de nosotros está y estará llamado a reflexionar sobre lo que realmente significan para él la fe y la relación con Dios.

Los deportistas no eligieron la fe solo por decepción, desesperación o angustia, sino porque querían que Dios formara parte de sus vidas.